Вітамін D – які можуть бути наслідки від передозування

Вітамін D рекомендується приймати для підтримки здоров’я в зимові місяці. Але важливо уникати його передозування

Про це говорять лікарі. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Голос.иа

Вітамін D має вирішальне значення для загального здоров’я і благополуччя організму. Він допомагає зберігати міцними кістки і зуби, а м’язи – щільними. Дефіцит цього вітаміну асоціюється з ослабленням імунної функції і схильністю до інфекцій. А також з проблемами психоемоційного властивості.

При цьому, як відомо, взимку ймовірність розвитку такого дефіциту різко збільшується, оскільки організм не отримує потрібної кількості сонячного світла, під впливом якого він синтезує даний вітамін.

«Якщо ви вирішили приймати добавки з вітаміном D цієї зими, дуже важливо не вживати його занадто високі дози. Прийом занадто великої кількості протягом короткого періоду часу може призвести до гіперкальціємії».

Розвиток гіперкальціємії є одним з небезпечних побічних ефектів, що виникають на тлі надлишку вітаміну D. У разі її організм акумулює занадто багато кальцію. Це сприяє розвитку різних порушень, що зачіпають кісткову тканину, роботу серця і нирок.

Медики радять звертати увагу на можливі симптоми подібної гиперкальцемії, що виникає через передозування вітаміну:

Незвичайна нудота, яку важко чимось пояснити.

Поганий апетит і схуднення.

Болю: сильний біль в животі, а також міалгія.

Часте сечовипускання і прояв зневоднення.

Підвищення артеріального тиску.

Експерти попереджають, що у важких випадках передозування даним вітаміном може призвести до ниркової недостатності.

Скільки приймати. За даними NHS, більшості людей достатньо приймати 10 мкг вітаміну D, не більше.

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