ТОП-35 занедбаних місць планети жахливо прекрасних

Деякі з найкрасивіших місць на землі знаходяться далеко і часом недоступні для звичайного мандрівника. Деякі з них ізольовані через негоду, інші священні, тому не рекомендуються туристам, інші просто забуті і занедбані. ТОП-35 занедбаних місць планети, які при цьому дуже красиві

Отже, приготуйся подорожувати (поки що подумки, принаймні) до занедбаних, але чудових пляжів, будівель, церков, замків і багатьом іншим красам із забутих куточків землі.

1.Кеннекот, Аляска

Рудники Кеннікотту та навколишнє місто в дикій місцевості Аляски колись процвітали із гірниками міді. Тут видобували руди у сумі щонайменше на 200 мільйонів доларів, доки ресурси були вичерпані до кінця 1930-х і всі городяни бігли, крім однієї сім’ї з трьох людин. Місто було повністю покинуте до 1950-х років, коли сім’я, яка доглядала його, нарешті поїхала.

Цей покинутий табір з видобутку міді сьогодні є майданчиком для Національного історичного району – популярної туристичної пам’ятки. Знаменитим видом у Кеннікотті є гігантський червоний млин старої компанії Kennecott Copper Company, який височить на 14 поверхів над льодовиком Кеннікотта.

2.Станція Канфранк, Іспанія

Хоча дні його слави давно минули, міжнародний вокзал Канфранк в Уеську, Іспанія, як і раніше, справляє величне враження. Колись це був один із найбільш відвідуваних вокзалів у Європі. Він був побудований у 1928 році у великих масштабах, щоб служити великим вузлом для транскордонного руху. Його головна будівля є ретельно продуманою архітектурою Beaux-Arts з 365 вікнами і 156 дверима.

Міжнародне сполучення різко припинилося у 1970-х роках, коли поїзд зійшов з рейок французькою стороною мосту. Вокзал залишався відкритим, але для кількох поїздів з іспанської сторони. Він пережив серйозний занепад та зневагу, внаслідок чого більша частина будівлі стала покинутою.

3.Курорт Гроссінгер, Нью-Йорк

Хоча ніхто про це не здогадається, дивлячись на його нинішній стан, Ґрссінґер у Ліберті, штат Нью-Йорк, раніше був розкішним притулком на вихідних у північній частині штату. У період свого процвітання він був схожий на курорт у «Брудних танцях» (дехто навіть каже, що Гроссінгер був натхненням для фільму).

Після десятиліть активності та обслуговування видатних гостей курорт закрився у 1986 році через економічний спад у місті. Майно було продано, але новим власникам не вдалося знову відкрити готель через величезні витрати. Остання будівля Гроссінгера була знесена у жовтні 2018 року.

4.В’язниця Румму, Естонія

Ця напівзатоплена радянська в’язниця має темне минуле. Вона була побудована у зручному місці на краю вапнякового кар’єру, де колись змушували працювати ув’язнених, і була занедбана у 1990-х роках, коли Естонія здобула незалежність.

Оскільки ніхто не доглядав територію, природні ґрунтові води просочилися в колишній кар’єр, і він заповнився, утворивши нове озеро. Це сталося так швидко, що багато машин і навіть деякі будівлі були проковтнуті цілком. Сьогодні частини споруди все ще можна побачити на суші, вони стирчать із кришталево-чистої води озера. Це місце стало ідеальним місцем для дайверів та шукачів пригод, які приїжджають до затонулих руїн під хвилями.

5.Готель “Горичина”, Ховатія

Неподалік Дубровника, на прекрасному далматинському узбережжі Хорватії, є чудова пам’ятка, яка приваблює відвідувачів з усього світу. Купарі – покинутий югославський курорт, який сильно постраждав унаслідок хорватської війни за незалежність у 1990-х роках. У наші дні він більш відомий як затока занедбаних готелів.

У 1960-х роках курорт Купарі був дуже модним пляжем високопоставлених офіцерів югославської армії. На жаль, готелі цього розкішного курорту було зруйновано під час війни та пограбовано солдатами, які потягли дорогі меблі, метал та мармур.

6.Готель Хачійо Роял, Японія

Готель Хачійо Роял розташований на пишному японському острові Хатідзедзіма. Колись він був одним із найбільших курортів країни. До 1964 року уряд заважав звичайним японцям подорожувати за кордон, і туристична індустрія шукала собі подібний притулок ближче до будинку. Спроби уряду просувати острів як «Японські Гаваї» викликали позитивний відгук, і незабаром на острів ринув швидкий потік інвестицій та розвиток нерухомості.

Перенесемося на 30 років уперед, і закордонні поїздки стали нормою, а це означало, що Хатідзедзіме довелося боротися за клієнтів. Готель Hachijo Royal зрештою закрився у 2006 році і тепер архітектура французького бароко на тлі моху та зарослих дерев виглядає моторошно.

7. Лікарня Беліц-Хайльштаттен, Беліц, Німеччина

Лікарняний комплекс Беліц-Хайльштаттен у Білиці, Німеччина, колись був найбільшим у світі центром лікування таких захворювань легень, як туберкульоз. Під час Першої та Другої світових війн він використовувався як військовий шпиталь, а потім на 50 років був окупований радянськими військовими.

Радянські солдати покинули це місце у 1995 році, і хоча окремі ділянки величезної лікарні зараз використовуються для досліджень та реабілітації, більша частина комплексу залишалася практично недоторканою протягом майже 25-ти років і була залишена для розкладання у навколишньому лісі. У 2002 році лікарня була використана як декорація у фільмі Романа Поланськи “Піаніст”.

8.Геамана, Румунія

У 1970-х роках видобуток міді почався в селі Геамана у румунській сільській місцевості. Тодішній диктатор Ніколає Чаушеску вирішив розробити величезне підземне родовище міді. Усього за рік роботи почалися, і було призначено повну евакуацію (близько 400 сімей), щоб долину можна було використовувати як звалище токсичних відходів.



У міру продовження експлуатації озеро розросталося дедалі більше, поглинаючи те, що раніше було селом, і створювало сюрреалістичний краєвид, який ми бачимо сьогодні. Кислотне озеро містить ціанід, який використовується у процесі екстракції. Церква та кілька будинків – це все, що залишилося від села сьогодні.

9.Крако, Італія

Незважаючи на те, що він існує з 540 року, коли Крако був монастирським та освітнім центром, а також феодальним містом, більша частина населення цього міста була евакуйована протягом 20 століття через серію стихійних лих. Зараз Крако жахливо занедбаний і повільно руйнується, але давнє місце настільки вражаюче, що навіть служило декораціями для багатьох фільмів, наприклад “Христові Страсті”.

Навіть без мешканців, легендарна історія міста залишила справжню пам’ятку середньовічної архітектури протягом століть. Життя повертається до міста під час численних релігійних фестивалів, присвячених Діві Марії.

10.Храм Сантьяго, Мексика

Храм Сантьяго був побудований в 1564 в штаті Чіапас на півдні Мексики, але його закинули, коли з 1773 по 1776 цей район охопила руйнівна чума. З роками через посуху рівень води довкола цієї 450-річної церкви впав.

Незважаючи на невдалі обставини, вони дозволили прихованому під водою храму з’явитися – приголомшливе, але моторошне нагадування про те, що все не завжди те, чим здається. 2002 року рівень води під час посухи впав настільки низько, що відвідувачі знову могли ходити до церкви.

11.Острів Гуці, Китай

У гирлі річки Янцзи знаходиться неймовірний приклад того, як мати Природа повернула те, що належало їй. Це село на острові Гуки колись було процвітаючим рибальським поселенням, поки невелика бухта не змогла більше підтримувати кількість рибальських човнів, що постійно збільшується. Рибалки покинули село, залишивши по собі місто-примару.

За кілька десятиліть він перетворився на покинутий рай, де зелений плющ поглинув кожен будинок. Завдяки своїй пишній зелені та інтригуючій передісторії, острів став улюбленим місцем туристів і отримав назву “Смарагдове місто”. Фактично, сьогодні туристи – це те, що не дає селу бути спустошеним.

12.Церква Святого Миколая, Македонія

Ця затоплена церква Святого Миколая знаходиться на озері Маворво у Македонії. Вона була побудована в 1850-му році і простояла 153 роки, поки не було вирішено, що в селі потрібне штучне озеро. Озеро було створено для підтримки електростанції, а церква та навколишнє село просто застрягли на хвилях прогресу.

Ікони та інші релігійні предмети було перенесено до церкви навпаки. Під час затоплення дерев’яний іконостас, ікони, книги та релігійні предмети були забуті всередині, але пізніше були зібрані та реконструйовані. Те, що залишилося сьогодні, – це страшне зіставлення старої будівлі з чудовим краєвидом.

13.Замок Міранда, Бельгія

Ця казкова будова в Бельгії була зведена в 1866 як житловий комплекс для французьких аристократів, що рятуються від гільйотини, а пізніше було задумано як їх літній будинок. Але архітектор помер за невідомих та загадкових обставин до завершення будівництва у 1907 році.

Пізніше під час Другої світової війни замок був захоплений нацистами, протягом 20 років служив дитячим притулком та літнім табором і, нарешті, у 1991 році був покинутий, оскільки утримувати його було надто дорого. З роками це місце стало улюбленим місцем мисливців за привидами та дослідників міст. Цікаво, що годинник на вежі продовжує цокати і повільно відчитувати час у замку Міранда.

14.Острів Росс, Індія

Острів Росс – один із 572 островів у Південному Андамані, Індія, що колись належав британцям і є домом для тисяч засуджених та політичних ув’язнених. Але після того, як у 1941 році в цьому районі стався сильний землетрус, тисячі жителів загинули.

Сьогодні природа освоїла більшу частину землі, і острів існує як туристична пам’ятка. Коряві дерева повністю огорнули будівлі, і тепер у них панує приголомшлива атмосфера як у “Книзі джунглів”. Острів Рос колись рекламувався як Париж Сходу; тепер він залишається прихованим пам’ятником стражданням загиблих.

15.Парк атракціонів “Шість Прапорів”, Новий Орлеан

Залиті сонцем збори захоплюючих атракціонів відкрилися у 2000 році під назвою Джазленд, обіцяючи стати новим головним розважальним закладом у регіоні. Він переходив із рук у руки 2002 року і був перейменований на “Шість Прапорів”. Парк був зруйнований ураганом «Катріна» у 2005 році. Мутна солона вода піднялася високо та пошкодила 80% атракціонів, що зробило парк надто дорогим для відновлення.

Гнів Катріни залишив по собі антиутопічні пейзажі і не пощадив парк розваг. Вміст опускався і піднімався разом із припливом, поки все, що залишилося, нагадувало країну чудес після Атлантиди, яка перетворилася на дивно красиву пам’ятку жвавому місту, яке колись мало не зруйнувалося внаслідок трагедії.

16.Хірта, Свята Кілда, Шотландія

Хоча цей строкатий, але відокремлений острів був населений понад 2000 років, він став занедбаним з 1930 року, коли останні жителі найвіддаленіших островів Великобританії звернулися з проханням про евакуацію на материк. Після багатьох років ізоляції жителі виявилися схильні до впливу зовнішнього світу, і їхнє життя стало нестійким перед сучасністю і швидко скорочувало населення.

Вони залишили після себе традиційне шотландське прибережне село, яке зараз лежить у руїнах, і сьогодні острови є подвійним об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як з культурних, так і з екологічних причин через їхню людську історію та глобально значущі колонії птахів.

17.Купола Хомс, Флорида

Виникло безліч легенд, пов’язаних з походженням зборів куполів біля узбережжя острова Марко у Флориді. Чого завгодно, від таємного культу до інопланетян, приписують створенні будівель космічної ери, але вони були дітищем колишнього нафтового магната Боба Лі. Ексцентричний будинок, збудований у 1981 році за первісним задумом Лі, мав стати самодостатнім та екологічно чистим місцем для відпочинку його сім’ї.

На жаль, коли ландшафт на краю острова почав змінюватися, звичайна ерозія зробила вдома непридатними для життя. Міцний пляж, на якому вони були збудовані, був поглинений морем, доки куполи не були оточені з усіх боків без можливості відновлення.

18.Колманскоп, Намібія

У посушливих, безплідних місцях край пустелі Наміб лежать останки великого міста. Люди стікалися до Колманскопа після знахідки алмазів у цьому районі у 1908 році. За розповідями мандрівників алмази можна було збирати із землі голими руками, і невдовзі цей район був затоплений людьми, які бажають заробити статок.

У міру повені людьми будувалися будинки та інші споруди. Бальні зали, казино, театри та лікарні були збудовані у місті під впливом німецької культури. Але в 1954 він був закинутий після вичерпання ресурсів. Сьогодні це популярний туристичний напрямок, де проводяться екскурсії містом-примарою та будинками, які зараз заповнені тільки піском.

19.Замок Кілчурн, Шотландія

Хоч замок Кілчурн зараз перебуває в занедбаному стані, він, як і раніше, є красивими руїнами в надзвичайно мальовничому місці, оточеному зеленими шотландськими пагорбами і кришталево-чистим озером Лох-О. Цей шотландський замок був побудований в середині 1400-х років і в ньому проживали одні з найвпливовіших людей країни.

Протягом наступних століть замок розширювали та будували нові палати. Однак він був покинутий у 1760 році, коли сильно постраждав від удару блискавки. Залишки вежі досі лежать у перевернутому вигляді в центрі двору. Сьогодні руїни є туристичною пам’яткою, відкритою для відвідувачів у літній сезон.

20.Каякей, Туреччина

Розташований у горах Таурус, Каякей колись був домом для змішаного населення – греки та турки мирно сусідили тут. Але греко-турецька війна закінчилася насильством і відплатою, спрямованою на релігійні меншини, що залишилися з обох сторін, що змусило уряди погодитися на взаємний примусовий обмін населенням, і місто було покинуте у 1920-х роках.

Сьогодні кам’яні будинки поступово занепадають, а історія занедбаності чекає свого перевідкриття. Приблизно 350 будинків пустують і здебільшого без дахів, поряд із двома грецькими православними церквами, фонтанами та цистернами, які зрошували місто. Суворі зими та сильні вітри перетворили будівлі на руїни, через що місто виглядає давнім.

21.Плавучий ліс, Австралія

SS Ayrfield – один із багатьох списаних кораблів у затоці Хомбуш, на захід від Сіднея, але те, що відрізняє його від інших викинутих на мілину суден, – це неймовірне листя, що прикрашає іржавий корпус. Цей 102-річний корабель, колишній транспортний велетень, мав бути розібраний, але натомість перетворився на знамениту пам’ятку.

Протягом багатьох років корабель заростав кущами та іншими рослинами, та його виявили нещодавно після спроб очищення бухти. Тепер чудове видовище, також зване «Плавучий ліс», додає трохи життя цьому цвинтарі кораблів.

22.Монастир Аллерхайліген, Німеччина

Глибоко в німецькому Шварцвальді знаходяться руїни Клостера Аллерхайлігена, монастиря Усіх Святих, який знову і знову спалювали блискавка та вогонь. Здавалося, Бог ненавидів його, але все ще залишає монастир як примарне нагадування.

Після того, як сталося останнє лихо, ніхто не потрудився відремонтувати абатство, що старіє, і воно перетворилося на руїни. Незважаючи на цю початкову зневагу, руїни церкви збереглися до наших днів, і захисники історичної спадщини не допускають подальшої руйнації. Якщо раніше сюди стікалися ченці та паломники, то тепер це туристи та любителі гарних руїн.

23.Храм Та Пром, Камбоджа

Історія храму Та Пром бере початок у XII столітті, коли багато храмів у районі Ангкор були збудовані в період розквіту Кхмерської імперії. Це був буддійський монастир і освітній центр, де колись жило понад 10 000 людей, але він був занедбаний у 15 столітті після падіння тієї самої імперії.

Стародавні буддійські різьблені фігурки і стіни, що руйнуються, розгромило часом і поглинуло гігантським корінням джунглів. На початку 20 століття храм знову був відкритий французькими археологами. Сьогодні це один із найвідвідуваніших храмів у комплексі Ангкор, особливо через його появу у фільмі “Лара Крофт: Розкрадача гробниць”.

24.Морські форти армії Маунселла, Англія

Армійські форти Маунселла в гирлі Темзи піднімаються з води, як іржаві загарбники, і є нагадуванням про найпохмуріші дні Другої світової війни, коли вони були створені для захисту берегів Кента в Англії від нападів Німеччини.

Зенітні вежі-форти були спроектовані Гаєм Манселлом, британським інженером-будівельником, і побудовані в 1942 на суші, а потім доставлені у свої водойми. Після успішної військової кар’єри форти було виведено з експлуатації у 1950-х роках. Спочатку їх було три, але залишилися стояти лише два: форт Червоних пісків і форт Тремтячих пісків, і сьогодні їх можна побачити з човна або суші в ясний день.

25.Міська методистська церква, Індіана

Ці чудові готичні руїни стали жертвами краху сталеливарної промисловості Індіани. Величезна дев’ятиповерхова міська методистська церква була побудована за астрономічну суму (у перерахунку на сьогодні – понад 7 мільйонів доларів). Здавалося, що будівлю просто привезли з історичної Англії та впустили у центрі Гері.

Колись це була найбільша методистська церква на Середньому Заході, але зрештою сталеливарна промисловість пішла на спад, населення значно скоротилося, а утримання великої церкви стало надто тяжким. До 1975 року її було закрито назавжди. Руїни залишаються занедбаними і до цього дня, але перетворилися на нав’язливий шматок міських уламків, на тлі яких знімали кілька фільмів.

26.Музей водоспадів Текендаму

Ця чудова будівля у будь-якій формі, від особняка, до готелю, до музею, ніколи не втрачала вигляду на величний водоспад. Декадентська будівля, побудована в 1923 році як гірський особняк успішного архітектора, символізувала бурхливі 20-ті роки в Штатах. У 1950-х роках воно мало розширено до готельного комплексу, але плани будівництва припинилися, залишивши недоторканою архітектуру у французькому стилі.

Відслуживши свій час як готель “Дель Сальто”, він був покинутий і залишений для вирощування моху та розповідей про привиди. Нещодавно він був переобладнаний в музей водоспаду Текендама, в якому представлені дива природи, що доповнюють органічну красу водоспаду, що надихнув на будівництво будівлі.

27.Центральний вокзал Мічигана

Величезна залізнична станція образотворчих мистецтв, відома як Центральний вокзал Мічигана, пустує вже понад 30 років. Занедбаний корпус став символом економічних проблем Детройта. Елегантна будівля, відкрита у 1913 році, була спроектована тією ж командою архітекторів, яка відповідала за легендарний Центральний вокзал Нью-Йорка.

Протягом перших 20-ти років вокзал був головним пасажирським терміналом залізничної мережі Детройта, джерелом громадянської гордості та прикладом зростаючого потенціалу міста. Проте, починаючи з середини століття, рух поїздів скоротився, а автомобільний рух збільшився. До середини 1980-х років через нього проходило лише кілька поїздів, а останній поїзд пішов зі станції 1988 року.

28. Місто Боді, Каліфорнія

Розташований у горах Сьєрра-Невади, Боді швидко розвивався під час золотої та срібної лихоманок, перетворившись із тихого містечка на шумний шахтарський центр. До 1879 року його населення виросло через мисливців, що прийшли, за скарбами з усього світу. Місто мало 65 барів-салонів, опіумних та гральних закладів, борделів та репутацію найбеззаконнішого міста в Каліфорнії.

Незабаром, як і слід було очікувати, шахти швидко вийшли на повну потужність, і гірничодобувні компанії швидко закрилися, а до 1888 населення впало нижче 100 людей. Сьогодні це найбільш добре збережене місто-примара в Каліфорнії з усіма будовами, іржавими машинами, обладнанням та забитими мінами. Багато інтер’єрів будинків ще містять оригінальні артефакти, але в них не можна зайти.

29.Маяк Аніва, Росія

Дев’ятиповерховий маяк Аніва був побудований японцями в 1939 на острові, розташованому на схід від Росії. Острів був в основному безлюдним, поки Японія і Росія не захотіли анексувати його. Після довгих років конфлікту обидві країни погодилися поділитися ним, але російські все ж таки анексували його під час Другої світової війни, внаслідок чого близько півмільйона японців були евакуйовані.

Ним користувалися до 2006 року, а потім закинули, бо для сучасного судноплавства маяки практично не потрібні. Його сім поверхів з дизельними двигунами, акумуляторними, житловими приміщеннями наглядача, радіообладнанням, коморами, великим годинниковим маятником і 300-кілограмовою калюжею ртуті нерухомі і лише луною відбивають удари хвиль об навколишні скелі.

30.Замок Баннермана, штат Нью-Йорк

Френсіс Баннерман народився у Шотландії в 1851 року і до 14 років заснував у Нью-Йорку власну компанію з продажу надлишків військової продукції. Його бізнес стрімко зростав, поки у Баннерманів не накопичилося стільки обладнання та боєприпасів, що вони були змушені законом шукати склади за межами міста.

Острів Поллепель, розташований неподалік східного берега річки Гудзон, був придбаний у 1900 році як надійне сховище з ретельно декорованим замком у шотландському стилі та резиденцією, спроектованою самим Баннерманом. Але будівництво зупинилося з його смертю в 1918 році, і з того часу трагедії та катастрофи знову і знову обрушувалися на це місце. Сьогодні рештки шотландського замку зберегли для публіки.

31.Гережа Аям, Індонезія

Якщо ви коли-небудь бували в джунглях центральної Яви, ви могли наткнутися на церкву, яка одночасно дивовижна і спантеличує. Гережа Аям, також відома як Куряча церква, є живим колламбуром, оскільки архітектор мав на увазі, що церква повинна бути схожа на голуба. Вона була відкрита у 1990-х роках; верхні поверхи використовувалися як релігійний центр для всіх релігій, а нижні поверхи надавали реабілітаційні послуги, серед інших благодійних послуг.

На жаль, витрати на будівництво незабаром стали надто високими, тому проект і будівля були покинуті та залишені у лісі у 2000 році. У наші дні це туристична мітка з яскравими фресками місцевих художників, що прикрашають інтер’єр, неймовірним видом на навколишні ліси та навіть невеликим кафе.

32.Прип’ять, Україна

Прип’ять, заснована в 1970 році для розміщення робітників з Чорнобиля, була містом, що найбільше постраждало від ядерної катастрофи 1986 року. Внаслідок цього радіаційного інциденту всім мешканцям довелося тікати. Через понад три десятиліття це місто-примара є стоп-кадром Радянського Союзу 1986 року.

Комуністична пропаганда все ще висить на стінах, особисті речі розкидані вулицями, напівзруйнований парк розваг висне над містом, іграшки розкидані по будівлі школи, і всі годинники завмерли в один і той же час. За іронією долі, відсутність людей чудово підходить для дикої природи, популяції тварин сильно виросли, і сьогодні це місце більше нагадує національний парк, аніж зону радіоактивного стримування.

33. Електростанція ІМ, Бельгія

У невеликому районі бельгійського містечка Шарлеруа розташована занедбана електростанція. Спочатку побудована в 1921 році електростанція ІМ була однією з найбільших вугільних електростанцій у Бельгії – її масивна градирня в період свого розквіту була здатна охолоджувати 480 000 галонів води за хвилину.

Але велика потужність призводить до сильного забруднення, саме цей завод створював 10% загальних викидів вуглекислого газу по всій країні. Грінпіс протестував, і у 2007 році об’єкт було закрито. Чудова градирня, яка все ще височіє над містом, більше не виробляє електрики, але забезпечує безліч похмурих видів.

34.Місто Кангбаші, Китай

Здається, що мешканці цього мегаполісу раптово зникли, але насправді їх там не було. Це сучасне місто-примара, розташоване в місті Ордос, було збудовано у 2004 році з наміром вмістити близько мільйона людей. Але на відміну від типових міст-примар, у Кангбаші ніколи не було багатолюдного населення, оскільки міська влада не могла заповнити дорогий багатоквартирний будинок. І перебування у віддаленій пустелі, звісно, ​​не допомогло.

Міський пейзаж наповнений розкішними багатоквартирними будинками, ультрасучасними офісними вежами, музеями, спортивними майданчиками та театрами. Їх просто нема кому використовувати. Фактично, більшість будинків і квартир вже продано. Тим не менш, більшість покупців не переїжджають до міста, і воно залишається переважно безлюдним.

35.Метро “Кришталевий Палац”, Лондон

Під головною дорогою навколо парку ”Кришталевий Палац” ховається печерна склепінна споруда, що складається з восьмикутних колон та кам’яних ребер, що нагадує склеп візантійської церкви. Однак це не було якимось останнім притулком, а спочатку було збудовано як станцію метро для відвідувачів знаменитого Кришталевого палацу.

Палац, побудований для Всесвітньої виставки в Гайд-парку 1851 року, на жаль, був зруйнований пожежею 1936 року, внаслідок чого станція метро виявилася абсолютно марною, але не зруйнованою. Вона вижила і в наступні роки взяла на себе безліч ролей: бомбосховища, імпровізованого дитячого майданчика та ідеального місця для рейверів 90-х. Сьогодні екскурсії по станції можна здійснювати лише кілька разів на рік.

Про це NNS дізнався на сайті ru.tv-bee.com

Найнезвичайніші будинки для оренди по всьому світу (фото)