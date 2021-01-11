HBO зніме продовження серіалу "Секс і місто"

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Американський серіал HBO Max зніме продовження серіалу «Секс і місто». До своїх ролей повернуться троє із чотирьох головних героїнь.

Про це йдеться в офіційній заяві сервісу HBO Max, пише Громадське, передає NNS.

У зйомках, які мають розпочатися цієї весни у Нью-Йорку, візьмуть участь Синтія Ніксон (Шарлотта), Сара Джессіка Паркер (Керрі) і Крістін Девіс (Міранда). Кім Кетролл, яка зіграла Саманту, відмовилася брати участь у новому серіалі.

Продовження отримало назву «І ось так» («And Just Like That»). Очікується, що HBO випустить 10 серій по 30 хвилин. Серіал розповідатиме про те, як Керрі, Міранда та Шарлотта «справляються з новою реальністю та дружбою у свої 50 років».

Крім офіційного повідомлення HBO Max, анонсували повернення серіалу й самі акторки. Вони виклали в Instagram ролик про Нью-Йорк. Сара Джессіка Паркер написала, що «не може перестати думати, що з ними сталося».

Дати прем'єри продовження поки немає.

Американський серіал «Секс і мі́сто» виходив на екрани у США з 1998 по 2004 рік, а у 2008 році вийшов повнометражний фільм. Серіал знятий на основі однойменного роману, який розповідає про життя чотирьох подруг.

У 2013-2014 році виходив приквел до історії серіал «Щоденники Керрі», де Керрі Бредшоу зіграла акторка Анна-Софія Робб.