«Симпсоны» показали, каким будет мир в 2021 году

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Мультсериал «Симпсоны» не раз удивлял человечество своими точными прогнозами будущего. Создатели мультика, например, ранее предсказали президентство Дональда Трампа, эпидемию Эболы и другие события. В начале ноября вышел новый эпизод, в котором раскрываются события 2021 года, сообщает NNS со ссылкой на planetanovosti.

Четвертая серия 32 сезона вышла первого ноября, ее название – «Домик ужасов на дереве XXXI». Выпуск посвящен Хэллоуину, в нем имеются откровенно фантастические события, а также вполне реальные – выборы президента. Гомер отправился на избирательный участок, где ознакомился с резонансными поступками и высказываниями Трампа. Герой понял, что нужно что-то делать.

Когда Гомер проголосовал, он резко проснулся у себя в гамаке и понял, что все было лишь сном. Через мгновение зрители увидели полуразрушенный Спрингфилд, в котором «наводили порядки» роботы-убийцы. События происходили якобы в начале 2021 года.

Над городом пронеслись четыре всадника апокалипсиса – Мор, Война, Голод и четвертый со знаменем «Домик ужасов». Если в беспорядки, устроенные роботами, сложно поверить, то проблемы с продовольствием и военные конфликты мы наблюдаем уже сегодня. Зрители надеются, что настоящая ситуация не будет усугублена до уровня, показанного в мультфильме.

Серия вышла на фоне надежд людей, что уже в начале 2021 года ситуация в мире начнет налаживаться, поскольку начнутся кампании по массовой вакцинации граждан.