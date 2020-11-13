Шесть растений, способных принести удачу в дом

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С комнатными растениями связано множество примет, да и фен-шуй считает их не просто живыми украшениями нашего дома, а важными составляющими гармоничной жизни.

Не удивительно, что разные растения наделяются разными "характерами" и способностями, в том числе способностью привлекать в дом счастье, сообщает NNS со ссылкой на supersadovnik. Какие растения считаются особенно благоприятными для дома и его обитателей?

Фикус каучуконосный

Фикус каучуконосный, сорт "Тенеке"

Рисуя в воображении картину дома, где все хорошо, на подоконник непременно "поставишь" фикус в горшочке. Какое-то время это растение было в немилости у любителей комнатных цветов и считалось "мещанским", и очень зря: фикус кучуконосный - символ домашнего уюта и тихого семейного счастья. Он приносит своим владельцам ровный душевный настрой, оберегает от неурядиц между домочадцами и улучшает эмоциональный фон. Долговечность фикуса ассоциируется с продолжительным и крепким браком - пусть и без "африканских страстей", но с ровной и теплой взаимной привязанностью. Впрочем, даже если отбросить значение фикуса как талисмана, он все равно останется одним из лучших комнатных растений: он неприхотлив, хорошо приспособлен к сухому воздуху помещений, прощает ошибки в уходе и при этом сохраняет декоративность в течение многих лет. Если облик обычного фикуса кажется вам слишком простым, вы можете выбрать оригинальное растение с пятнистыми очень светлыми или темными листьями - выбор сортов велик. Относительный недостаток у фикуса один: он растет всю жизнь и может довольно активно ветвиться, так что со временем становится слишком крупным. Чтобы этого избежать, можно присмотреться к компактным сортам - они существуют и выглядят как уменьшенная копия более рослых собратьев.

Замиокулькас

Замиокулькас

Этот суккулент называют денежным или долларовым деревом. С момента своего появления в числе комнатных растений он потеснил с почетной должности денежного талисмана более привычную нам (и менее эффектную) толстянку. Считается, что замиокулькас привлекает в дом богатство, но только при соблюдении двух условий: растение должно быть не куплено, а получено в подарок, и в поддоне под цветочным горшком должна лежать монетка. Впрочем, замиокулькас хорош не только этим: он очень декоративен благодаря экзотической форме побегов и насыщенному глянцу листьев. При этом выращивание замиокулькаса дома не представляет никаких сложностей: это почти идеальное растение для забывчивых и занятых владельцев. Полив может быть нерегулярным - замиокулькас хорошо умеет накапливать влагу в своих клубневидных корнях. Ему не обязателен яркий прямой свет - хватит и рассеянного; подкормкам замиокулькас будет рад, но проживет и без них. Недостаток этого растения - способность сильно разрастаться, особенно при хорошем уходе; первые пару лет он ведет себя довольно скромно, но затем может сформировать целый фонтан длинных сильных побегов.

Спатифиллум/антуриум

Спатифиллум

Эти два растения на зря "идут в связке": первое в народе называют женским счастьем, второе - мужским. Действительно, они похожи внешне, самое большое различие в оттенке цветков: белые у спатифиллума и красные у антуриума. Считается, что спатифиллум помогает найти свою "вторую половину" женщинам, а антуриум - мужчинам.

Антуриум

Главный нюанс в том, что растение должно быть подарено представителем противоположеного пола - только тогда оно приносит владельцу личное счастье. Укрепляют оба растения и супружескую связь, но только в том случае, если каждый из супругов сам ухаживает за своим талисманом. Минус у обоих растений один - вне периода цветения они выглядят непримечательно.

Фиалка

Фиалка (сенполия)

Одно из самых "добрых" комнатных растений, которое можно и нужно держать даже там, где с другими рекомендуется быть осторожнее - в спальне и детской. Фиалка (сенполия) избавляет от тяжелых мыслей, нормализует настроение и защищает домочадцев от неприятностей и болезней. Философия фен-шуй тоже одобряет украшение дома фиалками: компактные растения с круглыми листьями, растущими вверх, считаются носителями хорошей энергии. Единственное "но" - фиалка считается "семейным" растением, которое благоволит к сложившимся парам и детям, и ее сильная "женская" энергетика неблагоприятна для женщин, только собирающихся создать семью. Поэтому женщине, которая находится в поиске спутника жизни, рекомендуется выбирать другие растения - тот же спатифиллум. И даже семейным людям не стоит слишком увлекаться фиалками и выращивать их в больших количествах: хорошее, став избыточным, превращается в плохое. Многочисленные фиалки, особенно в спальне, способны провоцировать головную боль и упадок сил. Кроме того, за фиалками нужно ухаживать, чтобы они были здоровы и хорошо росли: растение, которым пренебрегают, начинает "мстить" владельцу, лишая его энергии и привлекая к нему неудачи и неприятности.

Кротон

Кротон, сорт "Петра"

Красавец кротон (кодиеум) - растение с положительной, но очень сильной и активной энергетикой. Великолепные краски его листьев сами по себе поднимают настроение, особенно в холодное время года, когда наша действительность бедна яркими оттенками. Кротон считается защитником дома от всего негативного, приходящего извне; робким и эмоционально хрупким людям он способен подарить уверенность, напористость и выносливость, которых им не хватает. Кротоны с крупными широкими листьями красных и желтых тонов более "энергичны", чем узколистные и зеленые крапчатые. Кротон нежелательно держать в спальне - он помешает расслабиться; зато около рабочего стола он будет как нельзя более уместен. Не стоит заводить дома кротон людям с взрывным характером и бурным темпераментом - он только обострит эти качества владельца. Цветение кротона называют плохой приметой: подразумевается, что таким образом он отдает плохую энергию, которую забрал из своего окружения. Поэтому цветки рекомендуется удалять - тем более что выглядят они невзрачно и совершенно не украшают растение.