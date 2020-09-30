Донецкий аэропорт показали в игре-симуляторе от Microsoft

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Разрушенный из-за российской агрессии Донецкий аэропорт включили в игру-симулятор Microsoft Flight Simulator 2020. Объект представлен в целом виде, пишет NNS ссылаясь на Обозреватель.

"В прошлый раз вы все порадовались Донецку в Сall of Duty (а я попал во все сми страны), Арена в Fifa не меняется года с 13-го, а теперь вот. Встречайте ДАП в Microsoft Flight Simulator 2020. Как живой!"

– написал на своей странице в Facebook сотрудник System Capital Management Анатолий Евтушенко.

Кроме аэропорта также детализировано изображены оккупированные Россией города Донбасса, в частности Донецк и Горловка.

В комментариях под обнародованном на YouTube ролике некоторые пользователи написали, что увидели свои школы и дома.

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