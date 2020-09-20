Подборка интересных фактов о коровьем молоке

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Молоко настолько прочно вошло в нашу жизнь, что мы воспринимаем его как нечто простое и обыденное. Но, поверьте, этому продукту есть чем нас удивить. Мы собрали самые интересные факты, которые позволят взглянуть на молоко по-новому.

Люди начали употреблять молоко около 10 000 лет назад, когда одомашнили первых животных – коз и овец. Однако в те времена пить молоко могли только маленькие дети – организм ребенка вырабатывал особый фермент, расщепляющий молоко – лактазу. У взрослых этот фермент отсутствовал. Но постепенно, в результате генетической мутации, он начал вырабатываться и у взрослых жителей Северной Европы.

Ученые связывают эти изменения с необходимостью компенсировать нехватку витамина D, который синтезируется в организме человека под воздействием солнечных лучей. Погода в Серверной Европе оставляла желать лучшего – дни были дождливыми и пасмурными, выбор богатых на витамины съедобных растений был невелик, да и собирать их можно было лишь несколько месяцев в году. Эволюция нашла выход из этого положения, подарив человеку способность усваивать молоко и получать из него необходимые элементы и витамины, в том числе и витамин D. Однако у некоторых народов мира, например у китайцев, японцев, вьетнамцев, камбоджийцев, жителей Африки и Австралии фермент лактаза отсутствует, и молоко они не пьют.

Почему людям, работающим на вредном производстве, например в горнодобывающей, металлургической, атомной, химической и других небезопасных для человека отраслях, выдают бесплатное молоко? Причем это не просто благосклонность работодателя, а законодательная норма, закрепленная в Кодексе законов о труде Украины (ст. 166). Дело в том, что молочные белки связывают и выводят из организма токсины. По этой же причине, врачи рекомендуют пить молоко людям, бросающим курить.

Молоко – самый доступный и эффективный источник кальция. Именно в молоке кальций находится в наиболее усваиваемой для человека форме. Кальций необходим организму для укрепления костей и зубов. Не зря молоко рекомендуют пить детям и подросткам, скелет которых активно растет и костная ткань непрерывно обновляется. За счет кальция у взрослых снижается риск развития кариеса и остеопороза. Диетологи настоятельно рекомендуют употреблять ежедневно 3 порции различных молочных продуктов. Молочный рацион может выглядеть, например, так: 1) Стакан молока или натурального йогурта, кефира, простокваши, ряженки. 2) Твердый сыр – 30-40 гр. 3) Творог 100-150 гр. или мягкий сыр – 60-65 гр. Такое количество молочных продуктов обеспечивает 80% суточной нормы кальция для взрослого человека.

В составе молока также много белка, который является основным строительным материалом для мышц. Активная физическая нагрузка (занятия в тренажерном зале, бег, плавание) разрушает протеин в мышцах, и его необходимо восполнять. Поэтому не случайно многие спортсмены пьют молоко или молочные коктейли после тренировки.

Пытаясь разгадать секрет долгожителей, ученые заметили интересный факт – молоко является одним из основных продуктов в их рационе.

Регулярное употребление молока способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Это связано с высоким содержанием калия в этом продукте. Калий нормализует ритм сердца, способствует расширению сосудов и снижению артериального давления. Еще во второй половине 19 века врач Филипп Карель разработал специальную молочную диету для людей страдающих сердечной недостаточностью. Эта диета успешно применяется и по сей день.

Для людей, имеющих проблемы со сном, есть простой и действенный рецепт от бессонницы – стакан теплого молока с ложечкой меда. Молоко обладает седативным свойством и нормализует пищеварение. Для усиления эффекта можно также добавить немного специй – например, щепотку мускатного ореха для успокоения нервной системы.

Какие факторы определяют качество молока? Очевидно, что важно правильное питание, комфортное содержание коровы и отсутствие у нее каких-либо заболеваний. А вот на количество молока, оказывается, влияет и настроение животного. На многих фермах для коров включают спокойную приятную уравновешенную музыку. Чаще всего используют что-то из классики или запись шума моря. Эту идею фермерам подсказали ученные из университета Лестера в Великобритании, которые провели серию экспериментов и протестировали во время доек целую фонотеку: от рока до классики.

Продолжительность жизни коров в среднем составляет 20 лет. Но иногда и среди коров встречаются долгожители – их возраст может достигать 30-35 лет.

У коров очень хорошо развито чувство времени и опаздывание с дойкой даже на полчаса от привычного времени снижает удои на несколько процентов. Поэтому на современных фермах практикуют индивидуальный подход к каждой корове. Когда приходит время – корова сама подходит к доильному аппарату, а техник просто подключает его.

В среднем одна корова дает 90 стаканов (18-20 литров) молока в день. Для изготовления одного килограмма таких молочных продуктов, как сыр – потребуется 10 литров молока, масло – 21 литр.

Состав молока сложен и многообразен. Его основу составляет вода – 87%, остальная часть 13% это «золотой запас» здоровья – витамины (A, группы В, С, D, Е), белки, углеводы, жиры и микроэлементы (кальций, фосфор, рибофлавин, калий, ниацин, магний) 78-87% от всех белков, содержащихся в молоке, составляет уникальный пищевой белок казеин, которого нет ни в каких других продуктах. Именно он – источник таких полезных микроэлементов как кальций и фосфор – определяет основную ценность молока. Кстати, казеину молоко обязано своим цветом: он образует шарообразные частицы – мицеллы, которые и окрашивают молоко в белый цвет.

Парное молоко – полезный и безопасный продукт, не требующий никакой дополнительной обработки. В течение первых 2-х часов после надоя молоко остается стерильным благодаря содержащимся в нем натуральным бактерицидным веществам, которые вырабатываются молочной железой коровы. В этом отношении парное молоко уникально. Но по истечении этого срока бактерии начинают активно развиваться и размножаться.

Распространенный домашний метод обезопасить молоко от вредных бактерий – длительное кипячение, к сожалению, разрушает уникальный молочный белок, и ценность продукта для организма значительно снижается.

В середине XIX века французский микробиолог Луи Пастер изобрел способ очищения молока от вредных бактерий – пастеризацию. Эта технология до сих пор широко используется на молокозаводах.

На сегодня самой современной, безопасной и щадящей технологией термообработки молока является ультрапастеризация. Секрет кроется в максимально быстром нагреве молока под давлением до 137-140 ⁰С, выдержке при этой температуре в течение всего 4-х секунд с последующим резким охлаждением. Это нейтрализует все потенциально опасные бактерии при сохранении пользы и свежести натурального молока.

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