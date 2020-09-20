Почему в Бермудском треугольнике исчезают самолеты и корабли – ответ ученого

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Ученый Шейн Саттерли заявил о том, что он знает причину, почему в Бермудском треугольнике регулярно исчезают без какого-либо следа корабли и самолеты, сообщает NNS ссылаясь на портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

На сегодняшний день принято считать, что в Бермудском треугольнике пропало примерно 1000 человек и специалисты все еще не могут объяснить причины происходящего. Участок океана, площадь которого составляет примерно 500 000 квадратных километров, вызывает у людей только одну ассоциацию – пропажу кораблей и самолетов без видимых на то причин.

Самой крупной за все время потерей можно назвать исчезновение сразу пяти торпедоносцев, которые так и не прибыли в пункт назначения. Исчезли они в Бермудском треугольнике еще в 1945 году. Последний зафиксированный сигнал подали 14 человек, которые находились на борту одного из торпедоносцев. Они заявили о том, что их компасы неожиданно перестали функционировать. Спустя некоторое время проводились спасательные работы. Тогда исчезло три самолета, которые так и не удалось отыскать.

Из-за такой ситуации начали появляться самые разные теории заговора и просто невероятные предположения. Шейн Саттерли при этом говорит о том, что разобраться в причинах исчезновения кораблей и самолетов помогут самые обычные записи.

На примере исчезновения Чарльза Тейлора, а также пяти разных самолетов, он попытался объяснить, в чем же заключается тайна Бермудского треугольника. Если детально изучить оставленные записи, то становится понятно, что в темное время суток Тейлор сам направил самолет не в ту сторону что нужно. Стоит отметить, что в Тихом океане его перед этим уже два раза спасали. Кроме того, остальные пилоты, как выяснилось, были стажерами и не были достаточно хорошо обучены, поэтому при возникновении сложной ситуации не смогли подобрать правильный план действий.

Также специалист добавил специально для сторонников теории заговора, что в Бермудском треугольнике исчезло не намного больше кораблей и самолетов, чем в других частях океана.

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