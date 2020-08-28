Девять снов, которые снятся к неприятностям

- 28 серп. 2020
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С древних пор людей манили загадки человеческих снов, ведь порой то, что являлось ночью, могло отразить или повлиять на будущее. Существует 9 снов, предупреждающих об опасностях, NNS ссылаясь на dailyhoro расскажет о 9 способах отвести несчастье.
Многие наивно полагают, что сон — всего лишь обработка информации подсознанием, но это не совсем так. Душа через сновидения предсказывает будущее и пытается обратить внимание на важные сферы жизни. Добрые сны считаются источником счастья и энергии, точкой вдохновения и призывом к действию. Если вам снятся приятные сны, это подтверждение правильного жизненного курса и своеобразная поддержка свыше. Как только происходит сбой в намеченном сценарии, появляются кошмары или знаковые сны, предупреждающие об опасности.
- Упасть во сне. Такой сон явно предупреждает о проблемах в жизни: сновидцу требуется собрать волю в кулак и преодолеть препятствия на пути. Если он проигнорирует это предупреждение, то рискует все потерять. Если вы боитесь ошибиться при принятии важного решения, есть простой способ решить даже самую сложную задачу.
- Получить ожог, сгореть во сне. Сон пророчит одиночество и вереницу неприятностей: человек останется один на один с проблемами, которые могут заставить его отвернуться от важной цели. Столкновение с проблемами неизбежно, и чтобы с ними справиться, важно развивать психологическую устойчивость. В ситуациях, на которые вы никак не можете повлиять, постарайтесь контролировать себя.
- Попасть в аварию. Подобный сюжет часто оказывается вещим. Сновидец, наблюдавший автокатастрофу, может попасть в нее и в жизни. Это знамение, которое требует быть предельно внимательным на дороге и в делах. Если вы проснулись от увиденного, посмотрите в зеркало и скажите: «Бог со мной!».
- Увидеть умершего и пойти за ним. Визит усопшего — всегда дурное предзнаменование, которое часто предупреждает о чем-то. Обязательно нужно запомнить, что говорил покойный, поскольку его слова могут рассказать все о угрозе, которая нависла над вашей жизнью. Но самым ужасным знаком считается сон, в котором покойный позвал вас с собой и вы пошли: это говорит о возможной смерти и самого сновидца. Важно попросить высшие силы о спасении. Для этого просыпьте соль у порога и скажите: «Где покойный наследил, там соль рассыпана. Ему тут не бывать, меня с собой не забрать».
- Потерять зубы. Зубы неприятно терять и наяву, но если такой знак преследует во сне, стоит насторожиться: грядет крупная ссора. Но и это не все. Если выпадение зубов сопровождается кровью, то может погибнуть кто-то из кровных родственников.
Предсказание нужно принять, но после этого обязательно следует нейтрализовать дурное знамение с помощью простого обряда. На ночь заверните в красную ткань несколько монет, положите под подушку и перед сном прочтите заговор: «Деньги прими, мир да покой подари. Родным жить, горе не знать от несчастья и болезней не страдать».
- Быть убитым во сне. Такой сон говорит о том, что сновидец в жизни имеет много врагов, о которых может даже не догадываться. Если во сне вас преследуют, избивают, убивают — будьте осторожны наяву, есть риск, что в обозримом будущем вас настигнет большая беда из-за козней недоброжелателей. Пренебрегать таким предостережением не стоит. Утром нужно накормить птиц любым зерном и попросить: «Вы хозяева, вы повелители, будьте добры, прогоните злые рты. Пусть сидят тихо и не думают никакого лиха».
- Видеть белый свет. Белый цвет — знак чистоты и святости, но только не во сне. В мире грез он сулит беды и несчастья. Увидеть в темной комнате белый свет, разговаривать с незнакомцем без лица, но в белой одежде, видеть белую птицу — все это предвестники скорой смерти. На то, чтобы отвести несчастье, у сновидца не так много времени. Проснувшись после такого сна, следует омыть лицо и трижды сказать: «Бог предупредил, я знак получил, дурному не бывать».
- Находиться в пустой комнате. Указывает на пустоту в душе и сердце. Впереди может ждать разочарование в человеке, которому вы всецело доверяете. После такого потрясения может наступить апатия. Не игнорируйте подсказку свыше, будьте готовы сдержать удар судьбы. Беда может обойти стороной, если заговорить 7 монет и 1 церковную свечу: «Семь монет — от семи бед, а одна свеча — от несчастья хозяина». Монетки и свечу нужно завернуть в ткань и убрать в тайное место.
- Увидеть большую крысу. Крыса — это всегда метафора, олицетворяющая скользкого, хитрого и неприятного человека. Стоит присмотреться к своему окружению и быть внимательнее даже в общении с близкими людьми. Нейтрализовать негатив и выявить недоброжелателя можно, если сразу после сна сказать: «Враг мой меня поймать не может. В дверь стучит — на ней замок. Приходи, покажись, мне представься, не таись».
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