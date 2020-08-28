Девять снов, которые снятся к неприятностям

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С древних пор людей манили загадки человеческих снов, ведь порой то, что являлось ночью, могло отразить или повлиять на будущее. Существует 9 снов, предупреждающих об опасностях, NNS ссылаясь на dailyhoro расскажет о 9 способах отвести несчастье.

Многие наивно полагают, что сон — всего лишь обработка информации подсознанием, но это не совсем так. Душа через сновидения предсказывает будущее и пытается обратить внимание на важные сферы жизни. Добрые сны считаются источником счастья и энергии, точкой вдохновения и призывом к действию. Если вам снятся приятные сны, это подтверждение правильного жизненного курса и своеобразная поддержка свыше. Как только происходит сбой в намеченном сценарии, появляются кошмары или знаковые сны, предупреждающие об опасности.

Упасть во сне. Такой сон явно предупреждает о проблемах в жизни: сновидцу требуется собрать волю в кулак и преодолеть препятствия на пути. Если он проигнорирует это предупреждение, то рискует все потерять. Если вы боитесь ошибиться при принятии важного решения, есть простой способ решить даже самую сложную задачу. Получить ожог, сгореть во сне. Сон пророчит одиночество и вереницу неприятностей: человек останется один на один с проблемами, которые могут заставить его отвернуться от важной цели. Столкновение с проблемами неизбежно, и чтобы с ними справиться, важно развивать психологическую устойчивость. В ситуациях, на которые вы никак не можете повлиять, постарайтесь контролировать себя. Попасть в аварию. Подобный сюжет часто оказывается вещим. Сновидец, наблюдавший автокатастрофу, может попасть в нее и в жизни. Это знамение, которое требует быть предельно внимательным на дороге и в делах. Если вы проснулись от увиденного, посмотрите в зеркало и скажите: «Бог со мной!». Увидеть умершего и пойти за ним. Визит усопшего — всегда дурное предзнаменование, которое часто предупреждает о чем-то. Обязательно нужно запомнить, что говорил покойный, поскольку его слова могут рассказать все о угрозе, которая нависла над вашей жизнью. Но самым ужасным знаком считается сон, в котором покойный позвал вас с собой и вы пошли: это говорит о возможной смерти и самого сновидца. Важно попросить высшие силы о спасении. Для этого просыпьте соль у порога и скажите: «Где покойный наследил, там соль рассыпана. Ему тут не бывать, меня с собой не забрать». Потерять зубы. Зубы неприятно терять и наяву, но если такой знак преследует во сне, стоит насторожиться: грядет крупная ссора. Но и это не все. Если выпадение зубов сопровождается кровью, то может погибнуть кто-то из кровных родственников.

Предсказание нужно принять, но после этого обязательно следует нейтрализовать дурное знамение с помощью простого обряда. На ночь заверните в красную ткань несколько монет, положите под подушку и перед сном прочтите заговор: «Деньги прими, мир да покой подари. Родным жить, горе не знать от несчастья и болезней не страдать».

Быть убитым во сне. Такой сон говорит о том, что сновидец в жизни имеет много врагов, о которых может даже не догадываться. Если во сне вас преследуют, избивают, убивают — будьте осторожны наяву, есть риск, что в обозримом будущем вас настигнет большая беда из-за козней недоброжелателей. Пренебрегать таким предостережением не стоит. Утром нужно накормить птиц любым зерном и попросить: «Вы хозяева, вы повелители, будьте добры, прогоните злые рты. Пусть сидят тихо и не думают никакого лиха». Видеть белый свет. Белый цвет — знак чистоты и святости, но только не во сне. В мире грез он сулит беды и несчастья. Увидеть в темной комнате белый свет, разговаривать с незнакомцем без лица, но в белой одежде, видеть белую птицу — все это предвестники скорой смерти. На то, чтобы отвести несчастье, у сновидца не так много времени. Проснувшись после такого сна, следует омыть лицо и трижды сказать: «Бог предупредил, я знак получил, дурному не бывать». Находиться в пустой комнате. Указывает на пустоту в душе и сердце. Впереди может ждать разочарование в человеке, которому вы всецело доверяете. После такого потрясения может наступить апатия. Не игнорируйте подсказку свыше, будьте готовы сдержать удар судьбы. Беда может обойти стороной, если заговорить 7 монет и 1 церковную свечу: «Семь монет — от семи бед, а одна свеча — от несчастья хозяина». Монетки и свечу нужно завернуть в ткань и убрать в тайное место. Увидеть большую крысу. Крыса — это всегда метафора, олицетворяющая скользкого, хитрого и неприятного человека. Стоит присмотреться к своему окружению и быть внимательнее даже в общении с близкими людьми. Нейтрализовать негатив и выявить недоброжелателя можно, если сразу после сна сказать: «Враг мой меня поймать не может. В дверь стучит — на ней замок. Приходи, покажись, мне представься, не таись».

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