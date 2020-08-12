Польша выдвинула на "Оскар" фильм об украинском мигранте

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Комедийная драма Снега больше никогда не будет (Never Gonna Snow Again) польского режиссера Малгожаты Шумовской выдвинута на Оскар в 2021 году в номинации Лучший иностранный фильм. Лента повествует о мигранте из Украины, пишет Hollywood Reporter.

Главный герой Женя – украинец. Он работает массажистом в Польше. Его клиенты весьма состоятельные люди, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

"Его руки лечат, а глаза заглядывают в души одиноких женщин. Работая для людей, отделенных стеной от "худшего" мира, он узнает их истории и личные драмы. Вскоре необыкновенные способности Жени изменят жизнь каждого из них...", - говорится в описании фильма.

Главные роли в картине сыграли Алек Утгофф и Агата Кулеша.

Премьера фильма пройдет в начале сентября на кинофестивале в Венеции.

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