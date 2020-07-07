Вредят ли наушники для здоровья: развенчание мифов

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Многие из нас до сих пор помнят, как в молодости не расставались с дисковыми плеерами. Теперь за музыкальное сопровождение нашей жизни отвечают смартфоны. Но чтобы слушать музыку в пути, нам всё равно нужны наушники. Оставим экспертам споры о том, что лучше: дорогие эксклюзивы от Apple или проверенные временем гаджеты Samsung.

Сегодня мы выясним, как именно влияют наушники на наше здоровье! Об этом пишет NNS со ссылкой на сайт ofigenno.

Видишь ли, согласно данным ВОЗ, каждый десятый обитатель нашей планеты имеет проблемы со слухом. Немецкие врачи давно бьют тревогу: в последние годы количество людей со слуховыми аппаратами выросло втрое! СМИ, не разобравшись толком в вопросе, начали нагнетать панику. Так появились самые распространенные сегодня мифы о вреде наушников.

Миф №1: Слушаешь музыку в наушниках — оглохнешь

Ученые установили, что опасность потери слуха возникает при регулярном звуковом давлении свыше 100 дБ. Для сравнения, 100 дБ на пиковом звучании выдает симфонический оркестр. В наушниках подобного не достигнуть. А чтобы окончательно обезопасить людей, производители встраивают в свою технику «защиту от дурака». Так пользователь не пострадает, даже если «выкрутит» максимальную громкость!

Миф №2: Вкладыши и внутриканальные наушники — злейший враг ушей

Из-за самой своей конструкции наушники такого типа повышают уровень звукового давления, это факт. Но сами по себе, без деятельного участия человеку, ушам они не навредят. Нужно всего лишь слушать в них музыку потише, чем в обычных наушниках. И тогда проблем со слухом не возникнет.

Миф №3: Регулярное и долговременное использование наушников — приговор твоему слуху

Вовсе нет. В таком случае все диджеи, диспетчеры и звукорежиссеры давно бы оглохли. А ведь эти люди ежедневно проводят по 6-8 часов в наушниках! Ученые подтверждают: всё зависит от осознанности пользователя. Если ты постоянно не поднимаешь громкость в своих наушниках, пытаясь «перебить» гомон толпы, то всё будет в порядке.

Миф №4: Используя наушник-вкладыш, ты прокладываешь путь возбудителям ушных болезней

Разумеется, наушники и амбушюры нужно периодически чистить от грязи. Но сам материал гаджета питательной средой вредоносным бактериям послужить не может. Воротами в организм болезням служат в первую очередь микротравмы уха. Далеко не лишний повод уделить внимание ушной гигиене! Да и наушники лучше выбирать удобные. Как видишь, популярные мифы оказались просто страшилками. Соблюдай несложные правила использования наушников, и те будут совершенно безопасны. Конечно, следует также выбрать гаджет, лучше всего подходящий именно для твоих целей.

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