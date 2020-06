Из-за коронавируса перенесли церемонию "Оскар". Впервые за 40 лет

Повлияет ли инфекция на формат проведения шоу, пока не сообщают. 93-ю церемонию "Оскар" перенесли на два месяца из-за пандемии

коронавируса.

Шоу должно было состояться 28 февраля, однако в 2021 году его проведут 25 апреля, пишет NNS со ссылкой на CNN.

Это происходит впервые за 40 лет. В 1981 году церемонию "Оскар" отложили на сутки из-за нападения на президента Рональда Рейгана.

Из-за переноса церемонии продлили дедлайн подачи фильмов для участия в конкурсе - до 28 февраля. Номинантов на награды объявят 25 марта.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.



Here's what else you need to know:



- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k