Массовую эвакуацию НЛО с Земли зафиксировали камеры МКС (ВИДЕО)

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Кадры, которые вы увидите, напоминают фрагмент фантастического фильма, показывающий эвакуацию с обреченной планеты, но это не фильм, это видео с камеры установленной на борту Международной космической станции.

18 мая 2020 года эта камера зафиксировала массовую эвакуацию тысяч НЛО, которые одновременно совершили старт с поверхности нашей планеты и улетели в открытый космос, сообщает NNS ссылаясь на портал earth-chronicles.

Посмотрите эти кадры и помните, все это произошло в действительности и снято камерой с борта МКС, Что это, как не массовая эвакуация с планеты Земля?

Тысячи кораблей одновременно стартуют с нашей планеты в тот момент, когда МКС находилась на краю между темной и светлой стороной Земли.

Взлетают они с огромной скоростью, это не наши допотопные ракеты на жидком топливе, это совсем иные и очень продвинутые технологии, обладать которыми могут только представители внеземной цивилизации.

Внеземной, но давно присутствовавшей на нашей планете, еще с древних времен. Несомненно эта цивилизация или цивилизации с других планет, имеют на Земле свои подземные и подводные базы, но что побудило их массово эвакуироваться с Земли?

Такое по логике, может произойти только в том случае, если наша планета обречена и находиться на ней для представителей иных цивилизаций становится очень опасно…

Грядут ли великие природные катаклизмы или наша планета вообще перестанет существовать мы к сожалению не знаем, но так демонстративно и массово ее без причины никто покидать бы не стал…

Впрочем все события последних месяцев косвенно указывали на то, что на нашей планете происходит нечто экстраординарное. Идет подготовка к чему-то действительно катастрофическому для всего человечества.

Вы можете сами убедиться в подлинности видео, посмотрев его в оригинале: ЗДЕСЬ, промотайте запись с МКС на отметку 44 минуты и смотрите.