Плюнув - жовта картка. У футболі планують змінити правила

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Поки спортивні змагання стоять на паузі, з'явилася можливість більше подумати про те, що відбувається навколо. Наприклад, внести деякі зміни в правила, повідомляє NNS із посиланням на Сьогодні.

У футболі з'явилася ідея карати гравців за некультурне поведінку на полі. До речі, ФІФА веде додаткові заміни, щоб убезпечити футболістів від травм після карантину.

Глава медичного комітету ФІФА Мішель Д'Хоге вважає, що гравцям слід заборонити плюватися на поле під час матчів. Його слова цитує британське видання The Telegraph.

"Плюватися – це вкрай негігієнічно. До того ж плювки на поле – простий спосіб заразити кого-небудь. Футболісти повинні намагатися не робити цього. Не знаю, може бути, введення жовтих карток за плювки на поле – це хороша ідея. Ми повинні бути обережні , коли сезон відновиться. Я налаштований не песимістично, але скептично".

Нагадаємо, відновлення національних футбольних чемпіонатів очікується не раніше кінця травня.