Что ждет мир в 2040-м: прогноз "человека из будущего" (видео)

- 05 бер. 2020
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Многие удивительные истории про перемещения во времени берут начало на YouTube-канале Apex TV, который специализируется на сверхъестественных явлениях. В прошлом году канал опубликовал интригующую видеозапись: некто по имени Ной, проходя проверку на детекторе лжи, заявил, что побывал в 2030 году.
Причем некоторые пророчества можно проверить в ближайшем будущем.
В ходе перемещения во времени Ной узнал, что Дональд Трамп будет избран на второй срок, а его преемником станет человек, который совершит ужасную ошибку и обрушит на Соединенные Штаты череду бедствий. Потом государство возглавит Йоланда Рени Кинг, внучка знаменитого борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга. Также Ной обещает кардинальные перемены в жизни:
- в 2028 году состоится полет на Марс и первое официальное перемещение во времени
- в Северной Америке станет гораздо жарче, а в Европе резко похолодает
- хозяйственные работы будут выполнять роботы
- многие формы рака станут излечимы
- появятся технологии радикального омоложения
Ною на вид не дать больше тридцати, но он уверяет, что ему на самом деле 50 лет — и все благодаря омолаживающим процедурам из будущего!
Скептики отмечают, что Ной, как и многие провидцы и путешественники во времени факты не конкретизирует. Также есть вопросы и к президентству Йоланды. Девочке сейчас всего девять лет. На момент вступления в должность ей едва исполнится 21 год, а в США разрешено баллотироваться на президентский пост с 35 лет. Однако Ной уверен, что ради Йоланды в Конституцию США внесут поправки.
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