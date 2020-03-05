Что ждет мир в 2040-м: прогноз "человека из будущего" (видео)

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Многие удивительные истории про перемещения во времени берут начало на YouTube-канале Apex TV, который специализируется на сверхъестественных явлениях. В прошлом году канал опубликовал интригующую видеозапись: некто по имени Ной, проходя проверку на детекторе лжи, заявил, что побывал в 2030 году.

Причем некоторые пророчества можно проверить в ближайшем будущем.

В ходе перемещения во времени Ной узнал, что Дональд Трамп будет избран на второй срок, а его преемником станет человек, который совершит ужасную ошибку и обрушит на Соединенные Штаты череду бедствий. Потом государство возглавит Йоланда Рени Кинг, внучка знаменитого борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга. Также Ной обещает кардинальные перемены в жизни:

в 2028 году состоится полет на Марс и первое официальное перемещение во времени

в Северной Америке станет гораздо жарче, а в Европе резко похолодает

хозяйственные работы будут выполнять роботы

многие формы рака станут излечимы

появятся технологии радикального омоложения

Ною на вид не дать больше тридцати, но он уверяет, что ему на самом деле 50 лет — и все благодаря омолаживающим процедурам из будущего!

Скептики отмечают, что Ной, как и многие провидцы и путешественники во времени факты не конкретизирует. Также есть вопросы и к президентству Йоланды. Девочке сейчас всего девять лет. На момент вступления в должность ей едва исполнится 21 год, а в США разрешено баллотироваться на президентский пост с 35 лет. Однако Ной уверен, что ради Йоланды в Конституцию США внесут поправки.