Медик указала на "биологическую бомбу", которая есть в каждом доме

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Многие люди постоянно жалуются на кашель, сухость в горле, слезоточивость глаз. По словам доктора Лизы Окерли, это могут быть симптомы аллергии на продукты жизнедеятельности микроскопических клещей, живущих в подушках, сообщает NNS со ссылкой на health info.

Не секрет, что миллионы мертвых клеток кожи ежедневно оказываются на постельном белье. И этими клетками питаются пылевые клещи. Если подушка не менялась лет 10, то 10% ее веса могут составлять пылевые клещи и мертвые клетки кожи. Клещи сами по себе неопасны, но в продуктах их жизнедеятельности содержится энзим, вызывающий аллергию у некоторых людей. При наличии астмы ситуация усугубляется еще больше.

Помимо регулярной уборки дома и стирки подушек, специалисты рекомендуют не заправлять по утрам кровать. Дело в том, что клещи любят тепло и влажность. Поэтому лучше проветрить постель, оставив ее не заправленной. Еще можно открыть окно. Вообще хорошо, когда дома прохладно. Клещи не любят как холод, так и высокие температуры (стирать следует минимум на 60 градусах).