Не фамилия, а прозвище: кем был герой Гражданской Чапаев

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Василий Иванович Чапаев в особом представлении не нуждается. Все кто ходил в школу при СССР знают – это легендарный «красный комдив», не вернувшийся с Гражданской войны. Какова его настоящая фамилия по отцовской линии и кто он по национальности?

Василий Чапаев (1887-1919, 32 года) прожил короткую, но яркую жизнь. Известен Герой Гражданской войны стал благодаря книге его комиссара Фурманова и фильму «Чапаев».

Чапаев родился на территории современной Чувашии. Его настоящая (родовая, по правилам европейской генеалогии) фамилия звучит как Гаврилов. Именно эту фамилию носил дед знаменитого военачальника Гражданской войны.



Кадр из фильма "Чапаев" (1934)

Но в 1884 году, за три года до рождения Василия Ивановича – в будущем легендарного «Чапая», его и его семью записали как Чепаевы. Именно «Чепаев». Потому что одно из его любимых слов при работе на реке было сленговое слово среднерусских говоров «чепай» - то есть, цепляй.

Это слово стало его прозвищем, которое в результате было записано в документах как фамилия. Сам Василий Иванович Чапаев называл себя Чепаевым (через «Е»). Но в итоге в паспорте его записали как Чапаев (через «А»).

Большинство биографов сходятся на мнении, что дед военачальника Степан Гаврилов был мордвином. А если точнее, то относился к субэтносу мордвы эрзя. Вполне возможно, что в его роду были и русские, но документального подтверждения этому нет.

А фамилию на русский лад «Гаврилов» его предку дали просто по инерции. Тогда многих эрзя (и не только) записывали под русскими именами и фамилиями. Например, Гаврилов – это был «Гаврилов сын».

Отец будущего Героя Гражданской - Иван Степанович Чепаев, соответственно, тоже был эрзянином.

Мама Василия Чапаева – Екатерина Семенова. Абсолютное большинство биографов считают, что она была чувашкой, поскольку родилась в чувашском селе (то есть там было абсолютное большинство чувашей).

Таким образом, наиболее вероятно, что Василий Иванович Чапаев по национальности наполовину относился к финно-угорскому народу эрзя. И наполовину относился к тюркоязычному народу чувашей.

Его настоящая фамилия по отцовской линии - Гаврилов, которая потом изменилась на Чепаев (через «Е») и в итоге оформилась в фамилию Чапаев (через «А») во времена СССР.

Автор: ЭТнО ДОСЬЕ