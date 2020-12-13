Зубров вычеркнули из списка вымирающих видов, зато вписали десятки других

Международный союз охраны природы третий раз за 2020 год обновил списки вымирающих и вымерших видов. Есть хорошая новость: понизили охранный статус зубра, так как последние двадцать лет эти животные размножались, особенно активно с 2003 по 2019 год.

Меры по защите позволили зубрам размножиться с 1800 до более чем 6200 особей, поэтому из перечня уязвимых его перенесли в список близких к угрожаемым видов.

Вымирание зубрам пока не грозит, но другие животные и растения все еще в опасности. Более ста видам дубов грозит вымирание, тридцать один вид животных и растений признали вымершими.

В список, который обнародовали 10 декабря, вошли 128 918 видов, из них 35 765 находятся под разной степенью угрозы исчезновения. Белым дельфинам (Sotalia fluviatilis), которые живут в реках бассейна Амазонки присвоили статус вымирающего вида. То есть все речные дельфины под угрозой. Причина – рыболовные сети, загрязнение водоемов и строительство дамб.

Также оценили 340 видов дубов. 113 из них оказались под угрозой. Большинство исчезающих видов дубов находятся в Китае, Мексике и Юго-Восточной Азии, из-за вырубки лесов и расчистки земель под сельское хозяйство. В США дубы погибают из-за вредителей и инфекций, изменений климата.

В список вымерших добавили три вида центральноамериканских лягушек (их погубил хитридиевый грибок) и пятнадцать из семнадцати эндемичных видов рыб озера Ланао на Филиппинском архипелаге (их истребили рыбаки и паразиты. Потерянная акула (Carcharhinus obsolerus), которую в 2019 году описали по музейным образцам, а в природе не видели с 1930 годов, оказалась в списке животных на грани полного исчезновения, возможно, вымерших.