Названа дата возможного падения Апофиса на Землю

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Астрономы пришли к не совсем радостному выводу: астероид Апофис, названный в честь бога хаоса, набирает скорость по мере приближения к нашей планете. Столкновение может произойти в 2068 году, сообщает NNS ссылаясь на сайт planetanovosti.

Информацию об ускорении Апофиса подтвердили ученые из Гавайского университета. Ускорение происходит вследствие неоднородного излучения, действующего как двигатель. Оно получило название эффект Ярковского: нагретое днем тело ускоряется во время остывания.

Ранее астрономы были уверены, что столкновение Апофиса с Землей невозможно, но последние измерения указывают об обратном. Если ничего не изменится, то падение произойдет 12 апреля 2068 года. Последствия могут быть катастрофическими, отметили ученые.

Ширина «камешка» составляет 304 метра. Падение будет равносильно взрыву 880 млн тонн тринитротолуола. Тело открыли 19 июня 2004 года специалисты Национальной обсерватории Китт-Пик (Аризона). Апофис перемещается по орбите вокруг светила, делая полный оборот почти за земной год.

Очередные наблюдения показали, что скорость астероида значительно возросла, а траектория полета изменилась. Каждый год происходит отклонение от начального пути следования на 170 метров. Астрономы посчитали, что с такими успехами человечеству в 2068 году стоит ожидать масштабной катастрофы.

Апофис является третьим объектом в списке Sentry Risk Table, где собраны самые опасные тела, угрожающие нашей планете. Никто не исключает, что падение на нашу планету произойдет раньше или позже: все зависит от дальнейшего поведения объекта.