Грецію накрив потужний шторм: є жертви (відео)

- 19 вер. 2020
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Західна Греція потерпає від негоди. Потужний шторм призвів до людських жертв і руйнувань. Про це NNS повідомляє з посиланням на Європейську правду та Укрінформ.
Двоє людей загинули, а третя вважається зниклою безвісти в центральній Греції через сильні дощі, що затопили регіон. Жертвами негоди стали жінка, знайдена мертвою в своєму будинку в місті Фарсала в регіоні Фессалія, і 63-річний фермер, знесений потоком води в місті Кардіца. Також вважається зниклою безвісти жінка, яка їхала в своїй машині.
Крім того, річками, що вийшли з берегів, пошкоджено низку будівель.
Зливи, що випали вночі в суботу, також перервали залізничне сполучення між північною і південною Грецією, повідомив оператор залізничного сполучення Trainose.
Напередодні рідкісний для цих країв ураганний шторм накрив острови в західній Греції, принісши з собою зливи і перебої з електрикою.
Цей шторм, що має назву «Янос» вважається «середземноморським ураганом» - феноменом, який уперше був зафіксований в 1995 році.
Циклон зараз рухається на схід, тож на цих вихідних потужні вітри швидкістю до 117 кілометрів на годину очікують на Пелопонесі, потім в Афінах та на острові Крит. Жителі Іонічних островів, де шторм уже вирує, повідомляють, що «дерева валяться просто повсюди».
Є інформація й про затоплені вулиці, обриви ліній електропередачі та транспортні збої на низці західно-грецьких островів. Також зазначається, що біля західного узбережжя Пелопонесу в шторм потрапило судно з 55 мігрантами на борту.
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