Эколог: Ожидать снежных и морозных зим в дальнейшем не стоит

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Из-за глобального потепления климатические границы природных зон в Украине смещаются на север. Это означает, что в украинском широтах в дальнейшем будет повышаться среднегодовая температура, поэтому ожидать снежных и морозных зим в дальнейшем не стоит.

Об этом NNS узнал из интервью УНИАН, в котором президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, рассказал о прогнозах на будущее.

По словам эколога, возвращение в Украину зимы, какой она была десять лет назад, маловероятно.

"Отсутствие снега непосредственно влияет на наличие влаги в почвах, ведь почва, как губка. Поэтому малоснежные зимы прежде всего вредны для аграриев. По официальным данным, в этом году из-за засухи потеряно около двух с половиной процентов от всех посевных площадей озимых культур. А сквозь призму экономики хорошо рассматривать экологическую проблему",

- пояснила Цыганок.

Как отметила специалист, малоснежная зима и низкое содержание влаги в почве в этом году стали причиной ранней и очень глубокой вспашки. Отсутствие полезащитных лесополос, к которым много лет в Украине было крайне бесхозяйственное отношение вызвало такое явление как пылевые бури - потоки пыли несло на сотни километров.

"Это одна из причин масштабной пылевой бури, которая весной накрывала северный регион Украины, в том числе столицу. Другая причина, опять же, связана с зимами без снега. В условиях атмосферной и почвенной засухи, в частности нынешней аномально теплой зимы без устойчивого снежного покрова, интенсивного повышения температуры воздуха, а также слабого увлажнения почвы с осени и критической влагообеспеченности весной, при отсутствии сомкнутого травостоя, усиливаются разрушительные явления ветровой эрозии",

- отметила эколог.

По словам Цыганок, если раньше пылевые бури были присущи климату южных областей, то сейчас с изменениями климатических зон они распространились на север.

"В условиях нынешней весны ветры сносили высохший плодородный слой почвы. На месте выветренного чернозема оставались песок и голая порода. То есть, сейчас меняется и структура чернозема - самого богатого природного ресурса Украины. Почвы у нас деградируют, что приводит к потере плодородия",

- резюмировала эколог.

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