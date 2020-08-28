В Германии построят город, где будут запрещены машины

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В Германии анонсировали строительство экологического города, где не будет машин. Город Buckower Felder построят на участке площадью 16 гектаров в пригороде Берлина.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Buckower Felder, передает NNS со ссылкой на apostrophe.ua.

Строительство уникального города будет отвечать всем нормам экологии, а главной его особенностью будет полное отсутствие автомобилей. В Buckower Felder построят 40 многоквартирных домов, а прилегающую территорию засадят деревьями. Жители города будут передвигаться на велосипедах, для этого построят велодорожки, а для хранения машин построят специальные гаражи на окраине города. Система теплоснабжения города предусматривает минимальные выбросы углекислого газа.

Согласно информации на сайте, начало строительства запланировано на 2021 год, работы займут около трех лет.

К 2024 году в городе планируется построить 900 квартир, аренда которых стоит от 6,5 до 10 евро за квадратный метр. Как заявил менеджер одной из жилищных компаний, строительство таких городов вполне оправдано, поскольку "люди сейчас хотят тишины и спокойствия".

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