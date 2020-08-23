750 млн генетично модифікованих комарів випустять на волю у США: навіщо

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Влада американського штату Флорида дозволила випустити 750 мільйонів генетично модифікованих комарів на території місцевого рифового архіпелагу Флорида-Кіс, пише Громадське, передає NNS.

Ці комарі не переносять збудників небезпечних для людини хвороб. Утім екозахисники стверджують, що проєкт може завдати шкоди екосистемі регіону.

Проєкт із генетичної модифікації комарів OX5034 розробила британська компанія Oxitec. Йдеться про зміну одного конкретного виду цих комах — Aedes aegypti. Вони є переносниками збудників жовтої гарячки, вірусу Зіка, тропічної лихоманки та інших інфекційних хвороб.

Небезпечними для людей є лише самки: їм потрібна кров, аби відкладати яйця. Тож Oxitec розробив такий план: випустити лише генетично модифікованих самців із білком, що вбиває лялечок самок, перш ніж вони досягнуть статевозрілого віку й почнуть кусати людей.

Самці ж, які харчуються рослинним нектаром, виживуть і передадуть свої гени наступним поколінням. Так через деякий час популяція Aedes aegypti скоротиться, а отже, й ризику для людей підхопити від комара небезпечну хворобу стане менше.

Розробка OX5034 велася кілька років. Перші польові випробування генетично модифікованих комарів почалися в травні 2018 року в Бразилії. Їх випускали в окремих районах країни, а потім дані про захворюваність у них порівнювали з контрольними.

Початок випробувань генетично модифікованих комарів у Бразилії, 24 травня 2018 року. Фото: Oxitec

Через рік компанія повідомила про перші результати: у тих місцях, де випустили генетично модифікованих комарів, пік захворювань, які передаються комарами, змогли подолати на близько 90%.

Oxitec вирішив запропонувати свою технологію у США. У травні цього року міністерство охорони довкілля США дозволило компанії вести свою діяльність у країні. Після цього згоду на випуск комах дав департамент контролю за комарами Флорида-Кіс. Проєкт зі звільнення 750 мільйонів генетично модифікованих комарів має розпочатися в 2021 році.

Рифовий архіпелаг Флорида-Кіс, де мають початися випробування генетично модифікованого комара від Oxitec. У Флорида-Кіс мешкають понад 77 тисяч людей. Фото: Wikipedia

Ідею Oxitec щодо боротьби з небезпечними хворобами критикують не вперше. У 2019 році група науковців на чолі з Бенджаміном Евансом із Єльського університету вказали, що насправді в Бразилії після випуску комарів OX5034 сформувався такий собі «гібридний вид» комарів: він має частки генетичного матеріалу «нових» комах, але його самки не гинуть і все ж здатні переносити небезпечні хвороби.

Oxitec тоді оскаржив наведені в статті тези, пославшись на те, що дані, на основі яких автори здійснювали розрахунки, є неповними й некоректними. Зрештою, редакція наукового журналу, де було оприлюднене дослідження Еванса, погодилася з аргументами компанії. Автори статті, втім, відмовилися подавати виправлення до неї.

Тепер же у Флориді проти проєкту Oxitec виступають місцеві екозахисні організації. Одна з них, «Друзі Землі», заявила, що OX5034 «поставить флоридців, довкілля й види під загрозою вимирання під ризик у часи пандемії [коронавірусу]». А на сайті change.org петицію про заборону використовувати США «як полігон для випробування комах-мутантів» підписали майже 240 тисяч людей.

В Oxitec відкидають звинувачення і кажуть: їхні генетично модифіковані комарі безпечні для довкілля і не несуть загрози для людей. Понад те, компанія вже отримала дозвіл на випробування OX5034 у Техасі й тепер чекає на дозвіл від місцевої влади.

Всесвітня організація охорони здоров’я називає комарів «одними з найбільш смертельних тварин у світі». У 2015 році від однієї лише малярії, яка переноситься цими комахами, померли 438 тисяч людей. А за останні 30 років кількість випадків лихоманки денге, яка також передається комарами, зросла в 30 разів.

Боротьба з комарами, з одного боку, є необхідною, аби вбезпечити людей від хвороб. З іншого ж, не можна просто взяти й знищити цих комах: вони є запилювачами рослин, а також їжею для деяких птахів. Тож їхнє зникнення може завдати шкоди екосистемі.

Тому вчені шукають і альтернативні шляхи убезпечення комарів для людей. У травні група дослідників із Великої Британії, Кенії та Південної Африки виявила мікроб, який запобігає інфікуванню комарів малярією. Тепер його планують використати для пошуку шляхів викорінення малярії серед людей.