Не коронавирус: ученые назвали главную угрозу человечеству

31 лип. 2020
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Создатели Индекса качества воздуха (AQLI) назвали самую главную угрозу для людей на Земле. Ученые считают, что огромную опасность для человеческой популяции несет загрязнение воздуха, говорится на сайте AQLI.

Эта угроза "переплюнула" по опасности даже такие заболевания, как СПИД, коронавирус, туберкулез, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

Согласно отчету AQLI, уровень загрязнения воздуха в Индии, Бангладеш, Непале и Пакистане за последние 20 лет увеличился на 44 процента. А это привело к сокращению продолжительности жизни почти на пять лет.

Отмечается, что около 89 процентов из 650 миллионов жителей стран Юго-Восточной Азии живут в районах, где уровень загрязнения воздуха твердыми частицами не соответствует рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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