Вчені виявили найближчу до Землі чорну діру

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Астрономи знайшли найближчу до Землі чорну діру. Вона знаходиться в зоряній системі HR 6819, на відстані в 1000 світлових років, пише The Guardian з посиланням на Європейську південну обсерваторію, повідомляє The Village Україна, передає NNS.

Вчені спостерігали за системою в межах вивчення двох зірок, розташованих у ній. З’ясувалося, що одна з них обертається навколо невидимого об’єкта кожні 40 днів, а друга знаходиться на великій відстані від цієї внутрішньої пари. Третім об’єктом виявилася чорна діра. Вона не взаємодіє з навколишнім середовищем і тому не була помічена раніше. Її маса в чотири рази більша за Сонце.

«Ми були вражені, коли зрозуміли, що це перша зоряна система з чорною дірою, яку можна побачити неозброєним оком. Розташована в сузір’ї Телескоп система настільки близька до нас, що її зірки можна побачити з Південної півкулі без бінокля або телескопа», – розповів один з авторів дослідження Петро Хадрава.

Художня інтерпретація системи HR 6819 з найближчою до Землі чорною дірою. Фото: Європейська південна обсерваторія

За словами науковців, ще однією особливістю цієї діри є те, що вона справді чорна. Усі відомі вченим чорні діри мають зірку-супутника, яка підживлює їх газом. Але у HR 6819 такого не відбувається, тому чорна діра втрачає газ та стає темнішою, пише Громадське.