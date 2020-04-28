Чи стане 2020 рік найспекотнішим для планети

- 28 квіт. 2020
- 291
Завантажте мобільний додаток сайту
Вчені-метеорологи прогнозують, що 2020 рік може стати найспекотнішим в історії спостережень.
Про це повідомляє The Guardian, передає NNS.
"У Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США вважають, що ймовірність того, що поточний рік стане найспекотнішим в історії, наразі становить вже 75%, а прогнозують 99,9%. Також цьому сприяє і те, що від січня 2020 року від Антарктики до Гренландії вже були побиті теплові рекорди", - йдеться в повідомленні.
У ряді науково-дослідних центрів Європи та Північної Америки погоджуються з цим прогнозом.
Зазначається, що цьогорічний січень уже став найтеплішим – у ряді столиць північних країн навіть снігу не було.
А в лютому науково-дослідна база в Антарктиці вперше зафіксувала температуру понад 20 градусів за Цельсієм.
У Гренландії ж 26 квітня встановлено температурний рекорд для цього місяця - 6°С.
Рекордну спеку у цьому році пережила Австралія, нагадують науковці.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!