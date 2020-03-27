Час Земли: выключите свет и помогите природе!

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В субботу 28 марта всех жителей Земли призывают выключить электроприборы на один час - с 20.30 до 21.30. Это мероприятие проводится в рамках ежегодной акции «Час Земли», цель которой - привлечь внимание человечества к экологическим проблемам.

Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO в Днепропетровской области призывает жителей также на один час ограничить потребление электричества.

«Возможно, сэкономить много электроэнергии за час не удастся, акция имеет больше символический характер. В то же время такие энергоэффективные продукты, как наборы Розумний Watt, солнечные крыши, домашние зарядные станции для электромобилей, позволяют клиентам экономить каждый день. Жители Днепропетровщины активно интересуются ими, становятся более сознательными и энергонезависимыми», - сказал директор YASNO в Днепропетровской области Юрий Федько.

Напомним, недавно поставщик YASNO вошел в ТОП-25 «зеленых» компаний Украины по версии издания «Власть денег». Учитывали объемы эко-инвестиций и их важность для улучшения ситуации в регионах, влияние на сохранение здоровья и усиления технологического потенциала страны.

Справка:

YASNO – поставщик электроэнергии, решений по энергоэффективности и для электромобилей, который предоставляет услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для уменьшения расходов клиентов на энергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.