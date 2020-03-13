Вчені знайшли останки крихітного динозавра, якому 99 млн років

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Вчені виявили останки найменшого з відомих науці динозаврів. Крихітний череп, дуже схожий на пташиний, знайшли на півночі М'янми в шматку бурштину. Його вік оцінюють у 99 мільйонів років. Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на журнал Nature, інформує NNS.

У звіті, оприлюдненому в журналі Nature, вчені припустили, що цей динозавр за розміром був схожий на колібрі - найменшого птаха у світі, розмір якого не перевищує 5 сантиметрів.

Ця дивовижна знахідка може пролити світло на те, яким чином невеличкі птахи еволюціонували від динозаврів, які за розмірами зазвичай були набагато більшими.

У той час як вага найменших динозаврів, таких як птахоподібний мікрораптор, йшов на сотні грамів, найменший вид колібрі важить всього 2 грами.

"Дуже маленьким тваринам доводиться мати справу зі специфічними проблемами - приміром, як помістити усі органи чуття в невеликий череп або як підтримувати постійну температуру тіла", - зауважує професор Цзінмай О'Коннор з Академії наук Китаю.

Як припускають дослідники, які назвали нову особину oculudentavis khaungraae, або окулюдентавіс, цій пташці доводилося боротися за виживання дуже незвичними способами.

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Вчених, приміром, здивувала будова ока цієї тварини. Зазвичай птахи мають розташовану по колу кістну структуру - так зване склеротичне кільце, - яка допомагає підтримувати око. У більшості птахів окремі кістки цієї структури мають просту будову і більш-менш прямокутну форму.

Проте в окулюдентавіса вони більше нагадують ложку, як у деяких ящірок, що існують і нині, а очна ямка має форму конуса - як, приміром, у сови, що дозволяє припускати, що в цих міні-динозаврів був дуже хороший зір.

Але, на відміну від сов, очі окулюдентавіса дивилися в різні боки, а очна ямка була доволі невеликою, що обмежувало доступ денного світла. Це аргумент на користь того, що пернатий ящір вів, ймовірно, денний спосіб життя.

До того ж, очі його далеко випирали за межі орбіт, що зовсім нехарактерно для всіх відомих науці тварин. Через це вченим поки важко сказати, як саме працювали його органи зору.

"Це найбільш чудернацька знахідка з усіх, що мені доводилось вивчати, - каже професор О'Коннор. - Мені подобається, як у процесі природного відбору в результаті виходять такі форми. Нам страшенно пощастило, що ці останки збереглися і дійшли до нас майже через 100 мільйонів років".

Оскільки знайдений лише череп окулюдентавіс, не дуже зрозуміло, як він співвідноситься з птахами. Деякі характеристики черепа схожі на ті, що зустрічаються в динозаврів, тоді як інші за будовою схожі на скелети птахів.

За словами вчених, цей новий вид динозаврів має дивовижні характеристики, які могли розвинутися через його крихітний розмір, або ж через пристосованість до певного способу життя.

Приміром, у його дзьобі на подив багато зубів. Це змушує думати, що попри свій невеликий розмір, окулюдентавіс був хижаком і харчувався комахами.

Збереглися також деякі м'які тканини черепа - приміром, фрагменти язика, які також можуть пролити світло на те, який спосіб життя вела ця істота.

Окрім того, знахідка говорить і про те, який потенціал має бурштин, здатний зберегти останки, які в будь-якому іншому випадку не дійшли б до наших днів