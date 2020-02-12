Пальмы в снегу, а люди в шоке: природная аномалия в Багдаде (фото)

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В Багдаде выпал снег. Это случилось во второй раз за последние 100 лет. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Би-би-си в Украине.

Согласно информации, полученной NNS , снег выпал вчера, 11 февраля, в Багдаде и еще это нескольких городах Ирака. Отмечается, что в горных северных районах страны – это нормальное явление. А вот для Багдада и жаркого юга – аномалия.

Многие жители ни разу в своей жизни не видели снега, поэтому восприняли его, словно какое-то чудо. Они массово делали селфи на память. Особенно непривычно выглядят заснеженные пальмы...