В Чорнобильському реакторі знайдені живі гриби, які харчуються…радіацією. Природа дає світу унікальні ліки

Завантажте мобільний додаток сайту

На ЧАЕС в реакторі знайшли грибок, який може стати ліками проти опромінення. У ядерному реакторі Чорнобильської АЕС виявили грибок, який спокійно витримує найпотужнішу радіацію.

Вчені пропонують використовувати його як інгредієнт для ліків проти радіації. Штам грибків, які ростуть в чорнобильському атомному реакторі, допоможе людям захищатися від небезпечних променів. Про це пише журнал Scientific American.

Чим особливий грибок?



У 1991 році через 5 років після катастрофи в реакторі Чорнобильської АЕС на стінках знайшли чорний грибок, насичений гамма-променями.

Вчені були вражені знахідкою, вони спробували з’ясувати, як цей організм вижив.

Виявилося, що він не тільки не боїться радіації, але навіть харчується нею.

А все внаслідок величезної кількості меланіну – пігменту, який робить нашу шкіру коричневої від засмаги. Саме він дозволив грибку нормально поглинати шкідливі промені і потім конвертувати їх в хімічну енергію.

Приблизно таким же чином рослини перетворюють вуглекислий газ і хлорофіл в кисень і глюкозу через фотосинтез.

Грибок використовує радіосинтез, і тепер його особливості можуть допомогти людям.

Як це може допомогти людству?

На думку дослідника з НАСА Катсура Венкатесварана (Kasthuri Venkateswaran), який експериментує з грибком Cryptococcus neoformans, виробництво на основі грибка ліків, може стати потужним бар’єром на шляху шкідливих токсичних променів.

Наприклад, це допоможе онкохворим пацієнтам під час опромінення, операторам АЕС і пілотам літаків не боятися радіоактивних променів.