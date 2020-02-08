В Чорнобильському реакторі знайдені живі гриби, які харчуються…радіацією. Природа дає світу унікальні ліки

- 08 лют. 2020
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На ЧАЕС в реакторі знайшли грибок, який може стати ліками проти опромінення. У ядерному реакторі Чорнобильської АЕС виявили грибок, який спокійно витримує найпотужнішу радіацію.
Вчені пропонують використовувати його як інгредієнт для ліків проти радіації. Штам грибків, які ростуть в чорнобильському атомному реакторі, допоможе людям захищатися від небезпечних променів. Про це пише журнал Scientific American.
Чим особливий грибок?
У 1991 році через 5 років після катастрофи в реакторі Чорнобильської АЕС на стінках знайшли чорний грибок, насичений гамма-променями.
Вчені були вражені знахідкою, вони спробували з’ясувати, як цей організм вижив.
Виявилося, що він не тільки не боїться радіації, але навіть харчується нею.
А все внаслідок величезної кількості меланіну – пігменту, який робить нашу шкіру коричневої від засмаги. Саме він дозволив грибку нормально поглинати шкідливі промені і потім конвертувати їх в хімічну енергію.
Приблизно таким же чином рослини перетворюють вуглекислий газ і хлорофіл в кисень і глюкозу через фотосинтез.
Грибок використовує радіосинтез, і тепер його особливості можуть допомогти людям.
Як це може допомогти людству?
На думку дослідника з НАСА Катсура Венкатесварана (Kasthuri Venkateswaran), який експериментує з грибком Cryptococcus neoformans, виробництво на основі грибка ліків, може стати потужним бар’єром на шляху шкідливих токсичних променів.
Наприклад, це допоможе онкохворим пацієнтам під час опромінення, операторам АЕС і пілотам літаків не боятися радіоактивних променів.
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