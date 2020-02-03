Нибиру стремительно ускорило движение к Земле

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Учёные не перестают пугать новостями о скором конце света из-за планеты Нибиру. Новости настолько часто появляются, что люди перестали верить. Самым большим опасением стало приближение Нибиру к планете Земля. Эксперты предполагали, что произойдёт столкновение 10 августа 2019 года, пишет replyua.net.

Почему нас пугают? Действительно ли опасна Нибиру для нашей планеты?

Планета Нибиру

До 1978 года планета оставалась неизвестной. Впервые она была открыта американскими учёными Робертом Харрингтом и Томом ван Фландерном и была названа планетой Х. Они сделали предположения, что Уран и Нептун претерпевают изменения из-за гравитационного влияния неизвестной планеты. Существует легенда, что Нибиру произошла около 3000 лет назад. В то время её населяли существа под названием Аннунаки и прибывали на Землю в целях контакта с людьми. Считается, что Аннуки относятся к высокой цивилизации. Возможно, что они существуют до сих пор, но доказательств нет. Теория об инопланетных обитателях на Нибиру приобрела широкую известность благодаря произведению исследователя Захара Ситчина "Двенадцатая планета".

Двойник Земли

Учёные склоняются к тому, что Нибиру - двойник Земли. Так как для выполнения физических законов Вселенной необходимо существование небесного тела, которое располагается симметрично Земле. Однако, здесь возникают вопросы: есть ли вообще Нибиру, и где она располагается? По многим версиям Нибиру находится между Юпитером и Марсом, но это утверждение противоречит теории о законах Вселенной.

Насколько опасна Нибиру

К версиям о скором конце света не стоит прислушиваться, так как в большинстве случаев это необоснованные слухи. За всё время доказательств приближения Нибиру к Земле не было предъявлено. Ни одна астрономическая обсерватория не смогла обнаружить планету, тем более её опасность и стремительное движение к Земле. Таким образом, пугаться от очередной новости о погибели Земли не имеет смысла, так как вполне вероятно, что Нибиру вовсе не существует.