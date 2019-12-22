Как повлияет солнечное затмение на Украину 26 декабря

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Жители Украины, не смогут полюбоваться редким зрелищем, но повлиять оно сможет, утверждает астролог Елена Максимова.

Елена рассказала, что 26 декабря состоится солнечное затмение - последнее в этом году.

"С этого дня начнется 2-недельный сезон затмений, который продлится до 10 января, - говорит астролог. - Новогодние праздники приходятся на коридор затмений. Это тревожное время для страны. Все неприятности, которые нас постигают, состоятся из-за того, что мало кто сейчас думает головой. Поведение людей, которые имеют в своих руках власть, шокирует. На глупые поступки их толкают гордыня и самолюбие. Последствия некоторых их решений придется решать годами ".

По словам астролога, чувство безысходности, пессимизм и депрессия надолго отобьют интерес от работы.

"Лучше уйти в отпуск. Позвольте себе расслабиться, слушайте приятную музыку, - говорит Максимова. - Неделя до и после затмения будут сложными. Заканчивайте уже начатые дела. Отдайте долги, уберете в доме. Выбросьте все лишнее и поломанное. Больше времени уделите отдыху и детям ".

Это затмение хоть и будет последним в этом году, фактически начнет первый сезон затмений в 2020 году.

"Всего мы будем иметь три сезона затмений:

Солнечное - 26 декабря 2019 и Лунное 10 января, Лунное 5 июня, Солнечное 21 июня и Лунное 5 июля, Лунное 30 ноября и Солнечное 14 декабря, - рассказывает астролог. - В 2020 году сложнее будет вестись Козерогам и Ракам, Близнецам и Стрельцам. В этих знаках происходить затмение, поэтому многие событий в их жизни станут судьбоносными. Пытаться их игнорировать — это не учитывать знаки судьбы. Не желательно делать аборты, расставаться и жениться, ездить в дальние путешествия".