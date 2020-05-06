Єврокомісія попереджає про економічний шок через наслідки пандемії коронавірусу

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Весняний економічний прогноз Єврокомісії (ЄК), оприлюднений у середу, обіцяє в 2020 році "рецесію історичного розмаху", повідомляє Інтерфакс-Україна, передає NNS.

"Європа переживає безпрецедентний із часу Великої депресії економічний шок. Масштаби рецесії та обсяги відновлення будуть нерівномірними, оскільки вони залежать від швидкості, з якою можуть скасовуватися заходи ізоляції, від значення таких послуг, як туризм у кожній (національній) економіці, й фінансових ресурсів кожної країни", - заявив член Єврокомісії з економіки Паоло Джентілоні.

На його думку, "такі відмінності є загрозою для єдиного ринку і зони євро, але спільні й рішучі дії на європейському рівні можуть дозволити її пом'якшити".

"Ми маємо показати себе на висоті цього виклику", - сказав єврокомісар.

Представляючи аналіз ЄК на прес-конференції в середу в Брюсселі, він назвав шість ключових висновків, що випливають із весняного прогнозу на 2020 рік.

По-перше, за його словами, "тепер зовсім зрозуміло, що ЄС вступив у найглибший економічний спад у своїй історії".

Очікується, що економіка ЄС загалом скоротиться на рекордні 7,4% цього року, і на 7,7% у зоні євро. Член ЄК уточнив, що це більше, ніж у 2009 році, коли скорочення становило майже 4,5%.

"У 2021 році ми очікуємо відскік на 6,1% у ЄС і на 6,3% у зоні євро. Цього недостатньо, щоб повністю компенсувати втрати нинішнього року", - констатував Паоло Джентілоні.

По-друге, продовжив він, і рецесія, і відновлення будуть нерівномірними. За сукупними цифрами у ЄС і єврозоні ховаються значні відмінності між країнами.

По-третє, інфляція також буде значно слабкішою.

"Очікується, що цього року споживчі ціни значно впадуть, що відображає різке ослаблення попиту, а також різке падіння цін на нафту", - пояснив єврокомісар.

Четверте, безробіття зростатиме, хоча політичні заходи прагнутимуть обмежувати його зростання.

"Вплив пандемії відчуватиметься на ринку праці, що покладе край десятирічному періоду поліпшень", - попередив Паоло Джентілоні.

По-п'яте, рішучі й необхідні політичні заходи "призведуть до зростання державного дефіциту і державного боргу в 2020 році". Реакція держав на пандемію у вигляді фіскальних заходів, спрямованих на обмеження соціального і економічного збитку, неминуче призведе до помітного погіршення державних фінансів цього року у всіх державах-членах, роблять висновок у Єврокомісії.

По-шосте, Паоло Джентілоні наголосив на ризиках для найближчої економічної перспективи через те, що економічна активність в ЄС стрімко впала приблизно на третину. Такий шок призвів до низки потрясінь попиту, пропозиції, промислового виробництва, інвестицій, торгівлі та потоків капіталу.

"Тим не менш, щойно пандемія виявиться під контролем і заходи щодо стримування можуть бути поступово ослаблені, європейська економіка має почати відновлюватися в другій половині цього року", - припустив член Єврокомісії.

Однак, з огляду на серйозність економічних наслідків цього року, економіка ЄС, згідно з прогнозом, не має повністю компенсувати ці втрати наприкінці 2021 року. Обсяг виробництва наприкінці наступного року буде приблизно на 3% нижче, ніж передбачалося в останньому осінньому прогнозі ЄК.

Відповідаючи на запитання, чому Єврокомісія обрала з трьох розроблених сценаріїв розвитку економіки найбільш оптимістичний, Паоло Джентілоні сказав, що він скоріше назвав би його базовим.

Один із двох більш негативних сценаріїв побудований на тому, що буде друга хвиля інфікування і держави ЄС повернуться до ізоляції, а інший - на тому, що восени або взимку відбудеться справжня повторна епідемія, яка знову потребуватиме дуже жорстких заходів.