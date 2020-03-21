Россия попросила у Беларуси еды

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Россия обратилась к Беларуси с просьбой о поставках продуктов – в условиях пандемии коронавируса "сверхдержава" не может прокормить свое население.

В РФ уже начинается дефицит еды. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о том, что беларусских магазинах достаточно продуктов, передает БелТА.