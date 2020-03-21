Россия попросила у Беларуси еды

- 21 бер. 2020
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Россия обратилась к Беларуси с просьбой о поставках продуктов – в условиях пандемии коронавируса "сверхдержава" не может прокормить свое население.
В РФ уже начинается дефицит еды. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о том, что беларусских магазинах достаточно продуктов, передает БелТА.
"У нас достаточно продуктов. Россияне когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая", – сказал Лукашенко.
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