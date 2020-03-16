Україна вперше здійснила транзит газу між країнами ЄС

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Оператор ГТС України протранзитував перші обсяги газу між двома європейським країнами. Про це NNS дізналася з повідомлення ОГСТУ на сайті tsoua.com.

Повідомляється, що відомий німецький енергетичний трейдер замовив транспортування природного газу через Україну по маршруту Угорщина – Словаччина.

До речі, облік газу по даній операції здійснюється, як і по транзитній угоді з Газпромом, – в енергетичних одиницях.

Після підписання нової транзитної транспортної угоди з Газпромом та нових міжоператорських угод з операторами ГТС суміжних європейських країн, Оператор ГТС України активно впроваджує нові транспортні послуги для українських та закордонних замовників.

Нова послуга транзиту на короткі відстані «short-haul» дозволяє замовникам транспортних послуг транспортувати газ між європейським країнами (Польща, Словаччина, Угорщина та у майбутньому Румунія) через територію України. Початок надання цієї послуги дозволить активізувати торгівлю газом між країнами східної Європи та дасть можливість додатково завантажити потужності української ГТС, які після будівництва Північного Потоку-1 вже не використовуються у повному обсязі.

Також зазначається, що ОГТСУ працює над створенням віртуальних точок, що спростить роботу як суміжним операторам, так і трейдерам в точках міждержавних з’єднань. Наразі відкриті консультації по створенню єдиної віртуальної точки на українсько-польському кордоні.

Нагадаємо, що нова послуга short-haul доступна з 1 січня 2020 року, її публічна презентація для широкого кола потенційних замовників була проведена в рамках Українського енергетичного форуму 2020.