У М'янмі стався військовий переворот, захоплено лідерку країни та інших чиновників

Завантажте мобільний додаток сайту

Військові в М'янмі влаштували переворот, усунувши від влади уряд лауреатки Нобелівської премії миру і лідерки правлячої партії «Національна ліга за демократію» (НЛД) Аун Сан Су Чжі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву військових, пише Громадське, передає NNS.

Аун Сан Су Чжі за сумісництвом обіймає посади державної радниці, голови Міністерства закордонних справ і є фактичною лідеркою держави. Її затримали під час військових рейдів разом з іншими керівниками її партії й уряду вранці 1 лютого. Також затримали президента М'янми Віна М'їна.

В країні оголосили надзвичайний стан терміном на один рік. Її підписав віцепрезидент Мь’їн Све, якого військові оголосили виконувачем обов'язків президента країни. Представник НЛД повідомив CNN, що військові вже беруть під контроль Нейпьідо — столицю М'янми.

Чому це сталося?

Військові заявили, що затримання стали відповіддю на «фальсифікацію» парламентських виборів, які пройшли в країні в листопаді 2020 року. Влада в М'янмі перейшла до головнокомандувача збройними силами Мін Аун Хлаіну.

Як пише BBC, минулого тижня головнокомандувач збройними силами М'янми Мін Аун Хлаінг пригрозив скасувати конституцію, якщо, за його словами, закони не будуть виконуватися. Тоді військові заперечували, що головнокомандувач погрожував влаштувати державний переворот.

Перші реакції світу

«Військова хунта, яка правила М'янмою протягом десятиліть, ніколи й не йшла від влади в країні. Вони ніколи не підпорядковувалися владі, так що в деякому сенсі зараз проявилася політична реальність, яка весь цей час існувала»,

— заявив співробітник правозахисної організації Human Rights Watch Джон Сіфтон.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Австралії Маріс Пейн висловили стурбованість ситуацією в М'янмі й закликали військових негайно звільнити держрадника Аун Сан Су Чжи та інших високопоставлених чиновників.

Більше про екслідерку країни

У 1988 році за керівництво мирними протестами Аун Сан Су Чжі відправили під домашній арешт, де вона провела в цілому приблизно 15 років. У 1991 році її відзначили Нобелівською премією миру. У 2010 році була остаточно звільнена, повернулася до активної політичної діяльності, а у 2016 році фактично очолила країну.

У 2018 році місія ООН розкритикувала Аун Сан Су Чжі за нездатність запобігти переслідування і геноцид народу рохінджа, яким займалися влади М'янми. Однак основну вину за масові вбивства поклали на військове керівництво країни, зокрема, на головнокомандувача збройними силами Мін Аунг Хлаіна. Місія ООН закликала судити його за геноцид і злочини проти людяності.