Україна оскаржила повноваження російської делегації в ПАРЄ

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Україна ініціювала офіційне оскарження повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи — відбулося це під час відкриття зимової сесії.

Про це повідомив представник української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, який перебуває на місці, пише Громадське, передає NNS.

З його слів, Україну підтримала достатня кількість делегатів Асамблеї. На сторінці у Twitter ПАРЄ підтвердило цю інформацію, уточнивши, що Україну підтримали 38 членів Асамблеї з 5 різних делегацій.

«Вірчі грамоти російської делегації були оскаржені на істотних підставах — порушення базисів Ради Європи… Асамблея обговорить цю проблему пізніше на цьому тижні»,

— зазначено у повідомленні.

Так, на відкритті сесії депутатка від «Слуги Народу», голова Постійної делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева порушила питання про повернення дискусії щодо порушення прав людини в Криму. Українська делегація ініціювала це для поточних дебатів на засіданні політичної групи Європейської Народної Партії (EPP).

«Мене підтримав колега Зінгеріс Мануеліс (Литва) і наш колега Власенко, який згадав нещодавнє рішення суду ЄСПЛ стосовно міждержавної скарги України проти Росії за порушення прав людини в Криму»,

— написала вона.

Депутатка уточнила, що головуючий пан Почей (Польща) запропонував це рішення на розсуд колег, якщо в залі асамблеї буде така ініціатива для голосування. Потрібно було набрати більшість, щоб такі дебати все ж відбулися — і голосів виявилося достатньо.

Як відбувається процедура оскарження?

Згідно з регламентом ПАРЄ, всі делегації перед початком першої в році сесії повинні направити заявки на участь в роботі асамблеї в поточному році. У перший день сесії повноваження делегацій підтверджуються автоматично, якщо з боку членів ПАРЄ не надходять заперечення.

Для оскарження повноважень щодо істотних підстав у залі пленарних засідань повинні встати не менш як 30 парламентаріїв з не менш ніж п'яти національних делегацій.

Відтак Комітет з моніторингу протягом 24 годин готує доповідь і проєкт відповідної резолюції. До моменту оголошення доповіді та ухвалення резолюції делегація має всі права, тобто може брати участь у засіданні, виступати й голосувати. Однак вона на не голосує за згаданий проєкт резолюції щодо неї.