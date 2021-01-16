США передали Україні чергову партію військової допомоги

Завантажте мобільний додаток сайту

США передали Сухопутним військам України 20 нових військових автомобілів Humvee, а також 84 човни для Військово-морських сил.

Про це посольство США повідомило у Twitter, передає Українська правда, інформує NNS.

"Ніщо не могло зупинити доставлення 20 Хамві для Сухопутних військ України та Сил спеціальних операцій, а також 84 човнів для ВМС України в рамках Ініціативи сприяння безпеці України",

— йдеться в повідомленні.

До цього Сенат Конгресу США, який контролюється республіканцями, слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про оборонний бюджет, який раніше ветував президент країни Дональд Трамп.

Відповідно до документу, на оборону планують виділити 740 млрд доларів, зокрема передбачається 250 млн доларів на військову допомогу Україні.