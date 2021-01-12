Литва готова змінити назву Білорусі. До цього там офіційно змінили назву Грузії

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Литва, яка узаконила назву Сакартвело замість Грузії, висловила готовність змінити найменування Білорусі, якщо про це попросить сусідня країна. Наразі останню офіційно називають Білорусією.

Про це з посиланням на Delfi повідомляє Українська правда, передає NNS.

Відповідну заяву після спілкування із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською зробив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Наразі литовською мовою назва країни звучить як "Baltarusija". Така назва відсилає країну до Росії та утверджує розуміння Білорусі як частини РФ.

"Білорусь означає "Біла Русь", а не Росія, і це має бути відображено в назві, яку ми використовуємо. Якщо білоруси висловлять таке побажання, то ми обов'язково розглянемо це питання, так само, як ми вже змінили назву Грузії на Сакартвело",

– сказав міністр.

Раніше ми писали: Литва офіційно змінила назву Грузії на Сакартвело

До цього Уряд Грузії затвердив нову назву Литви у грузинській мові - Лєтува.