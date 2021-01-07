У Британії прокоментували інформацію щодо послаблення санкцій проти РФ

Завантажте мобільний додаток сайту

Російські та деякі українські ЗМІ сьогодні тиражують «новину» про «послаблення» Великою Британією санкційного режиму щодо окупованого Криму. Насправді, це - видавання бажаного за дійсне. Про це повідомляє NNS , посилаючись на Главком.

«1 січня 2021 року Велика Британія вийшла зі складу ЄС. Як вже не держава-член ЄС Сполучене Королівство розпочало процедуру перенесення європейських санкційних режимів, зокрема щодо РФ, до власного національного законодавства. Загальна ліцензія британського міністерства фінансів для морських портів Криму відтворила санкційний відступ від рішення Ради ЄС 2014/145/CFSP. Такий відступ існує із 2017 року. І раніше була можливість здійснення розрахунків за основоположні потреби у кримських портах, зокрема придбання продуктів харчування, ліків, оплату лікування. Ні про які інші нововведення мова не йде»,

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо також, що 1 січня 2021 року набула чинності угода про стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією.

«Сполучене Королівство залишається одним із найпотужніших і найбільш послідовних партнерів України у світі, продовжує надавати вагому політичну та практичну підтримку суверенітету і територіальній цілісності нашої держави у контексті протидії російській агресії. Велика Британія також є одним зі світових лідерів у питанні запровадження та збереження міжнародних санкцій проти РФ. Відтак, розглядаємо повідомлення про нібито послаблення Лондоном санкцій проти Росії як чергові російські інсинуації»,

– заявив дипломат.

Інформацію про нібито «послаблення» санкцій щодо РФ також спростувала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.