США розмістили свої ударні безпілотники поближче до Криму

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США на постійній основі розмістили на авіабазі Кимпія-Турзій в Румунії ескадрилью розвідувально-ударних безпілотників MQ-9 Reaper. Зроблено це для проведення розвідувальних і спостережних місій на підтримку операцій НАТО, повідомляє NNS , посилаючись на НОВА-Новини ветеранів.

Безпілотники MQ-9 Reaper і близько 90 американських військовослужбовців в Румунії будуть підкорятися 31-му винищувальному авіаполку на авіабазі Авіано в Італії. Присутність цієї техніки і військових «направлена на зміцнення відносин між союзниками по НАТО та іншими європейськими партнерами», повідомляється в прес-релізі командування ВПС США в Європі і Африці.

«Передове розміщення готових до дій MQ-9 в цьому ключовому стратегічному районі запевнить наших союзників і партнерів, а також дасть зрозуміти нашим противникам, що ми можемо швидко відреагувати на будь-яку виникаючу загрозу»,

– сказав генерал Джефф Харріган, командувач ВПС США в Європі і Африці.