У Білорусі готуються до "гарячої війни"

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Глава КДБ Білорусі Іван Тертель заявив про "сценарій кольорової революції" в країні. Білоруська влада готується до "гарячої війни".

Про це повідомляє "Наша Ніва", посилаючись на його виступ перед працівниками підприємства "Гродна-Азот" 17 грудня, пише РБК-Україна, передає NNS.

За його словами, країна опинилася на "розломі" у геополітичній боротьбі.

"Хто буде контролювати Білорусь, той буде домінувати у регіоні. Якщо тут буде домінувати Росія - це стане серйозним ударом по Україні. Ми у центрі "поділу світу". У нас був реалізований жорсткий сценарій кольорової революції, до якого ми були готові",

- заявив керівник КДБ.

Влада Білорусі, за його словами, готується до іноземної інтервенції, прикритої гуманітарними заходами.

"Ми готуємося до весни, ми знаємо, як буде розвиватися ситуація, діяти будемо жорстко. Справедливо, але жорстко. Будемо готуватися і до гарячої війни, не виключаємо і такого варіанту під виглядом гуманітарної місії",

- сказав він.

На його думку, цей "непростий період" триватиме півтора-два роки.

Глава КДБ також назвав екскандидата у президенти Віктора Бабарика "маріонеткою російських ляльководів" і пообіцяв "гучний та відкритий процес".

Також Тертель згадав загибель Александра Тарайковського на протестах влітку, натякнувши, що навіть якщо його застрелили силовики - вони діяли правильно.

"Товариш Таравновський, чи Тарайковський, у Мінську загинув. Але хто бачив ці кадри – бачив, що чоловік стоїть перед ОМОНом, вийшов і нахабно стоїть. Він стоїть з якоюсь метою. Вибачте, хто був у США? Зупиняють машину – ти повинен покласти руки на руль. Коли не поклав, що з тобою зроблять? Пристрелять на місці",

— сказав він.