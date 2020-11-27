Україна підтримала санкції ЄС проти "Ісламської держави" та "Аль-Каїди"

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Україна стала однією з країн, яка приєдналася до санкцій Європейського союзу проти екстремістських угруповань «Ісламська держава» та «Аль-Каїда».

Про це 26 листопада повідомила пресслужба Європейської ради, передає Радіо Свобода, інформує NNS.

Зазначається, що рішення щодо санкційних заходів було ухвалено 19 жовтня. Ним вже існуючі обмеження продовжено до 31 жовтня 2021.

До санкцій приєдналися країни-кандидати на вступ до ЄС: Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також потенційний кандидат Боснія і Герцеговина. Рішення ЄС підтримали Ісландія та Ліхтенштей, що входять до Європейського економічного простору, а також Україна, Молдова, Вірменія та Грузія.

«Вони будуть забезпечувати відповідність своєї національної політики цим рішенням Ради»,

— мовиться у повідомленні.

У ЄС взяли до відома та привітали таке рішення країн.

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