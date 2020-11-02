Вибори президента Молдови: лідирує опозиціонерка Майя Санду

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У Молдові у першому турів виборів президента, що відбулися 1 листопада, перемагає Майя Санду від партії «Дія і солідарність», а на другому місці чинний очільник країни Ігор Додон. Між політиками розрив у 3,55%. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Молдови за результатами обробки 100% бюлетенів, пише Громадське, передає NNS.

Опозиціонерка Санду набирає 36,16% голосів, а Додон — 32,61%. Загалом за посаду президента боролися 8 кандидатів.

Явка на виборах становила 42,76% — це понад 1,2 млн громадян. ЦВК визнала голосування дійсним.

Для перемоги у першому турі необхідно набрати більше ніж 50% голосів, отже, 15 листопада у Молдові відбудеться другий тур виборів. Санду та Додон вже змагалися за президентське крісло у 2016 році, тоді політикині не вистачило 4% для перемоги.

Санду при владі

Раніше політикиня деякий час очолювала уряд Молдови після конституційної кризи в країні у 2019 році. Її тодішній коаліційний проєвропейський блок ACUM разом із Партією соціалістів Додона об'єдналися проти владної на той час Демократичної партії та її лідера — олігарха-втікача Володимира Плахотнюка, проти якого у США ввели санкції.

Утім, у листопаді Партія соціалістів і Демократична партія об'єдналися й проголосували за відставку уряду Санду, після чого утворили новий уряд на чолі з представником соціалістів Іоном Кіку. Санду перейшла в опозицію; її коаліція розкололася, і вона стала очолювати партію «Дія і солідарність».

Як відбувалося голосування на виборах у Молдові?

Голосування на виборах президента в Молдові тривало із 07:00 до 21:00. На закордонних виборчих дільницях ЦВК продовжила голосування через великі черги після наполягання Майї Санду — вона користується більшою підтримкою в молдован за кордоном.

Хворі на COVID-19 могли або проголосувати до 15:00 удома, або після 15:00 — на дільницях окремо від інших. Крім того, щоб віддати голос, треба було прийти із власною ручкою й обов’язково в масці — їх також роздавали на вході до дільниць.

Для мешканців невизнаного Молдовою Придністров’я відкрили 42 дільниці для голосування (порівняйте з понад 2000 на решті території країни й 139 — за кордоном). Там, за даними ЦВК станом на 18:00, проголосували 14 тисяч людей.

Крім того, ЦВК заборонила під час виборів підвозити більше ніж 8 людей автобусами до дільниць, визначивши порушення цієї норми як підкуп виборців.

Спостережна місія Promo-LEX вдень 1 листопада заявила про більше ніж 300 порушень на виборчих дільницях як у Молдові, так і за кордоном. Йшлося, зокрема, про підвезення виборців із Придністров'я, присутність сторонніх на виборчих дільницях без дозволу й про підкуп виборців.