Нагірний Карабах: Вірменія заявила, що готова до поступок

- 07 жовт. 2020
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Вірменська сторона готова "піти на поступки" з приводу Нагірного Карабаху, якщо до цього ж готові в Баку. У той же час Азербайджан рішуче налаштований на звільнення Нагірного Карабаху, передає Українська правда, інформує NNS.
Про це заявили прем'єр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю France-Presse та посол Азербайджану в РФ Полад Бюльбюль огли в інтерв'ю ТАСС.
"Врегулювання конфліктів повинно здійснюватися на основі взаємних поступок. Нагірний Карабах і Вірменія готові до таких поступок, до яких буде готовий Азербайджан",
— сказав Пашинян.
Він висловив думку, що, "якщо цього вимагатиме ситуація", Росія "виконає свої договірні зобов'язання в сфері військового співробітництва" з Вірменією.
В свою чергу посол Азербайджану в РФ наполягає:
"На окупованих збройними силами Вірменії територіях Азербайджану йде контртерористична операція або її можна назвати примусом Вірменії до миру, а по суті це вітчизняна війна за звільнення наших споконвічних земель, визнаних усім світовим співтовариством територією Азербайджану.
Також Полад Бюльбюль зазначив, що вже вдалося звільнити частину захоплених районів:
"Сьогодні успіхи наших військових тривають. Ми рішуче налаштовані на відновлення своєї територіальної цілісності".
Що було раніше: Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що армія країни взяла під контроль три села в Джебраїльському районі і низку стратегічних висот на лінії зіткнення в Карабасі.
Передісторія:
З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджі, другого за розмірами в країні, вчинений з території Вірменії, але в Єревані це спростовували. Про здійснення обстрілу заявляв Нагірний Карабах.
Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що втрати армії Вірменії в Нагірному Карабаху з моменту поновлення конфлікту складають до 2300 убитими і пораненими. Вірменія цю інформацію заперечила.
У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликали до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.