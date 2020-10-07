Нагірний Карабах: Вірменія заявила, що готова до поступок

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Вірменська сторона готова "піти на поступки" з приводу Нагірного Карабаху, якщо до цього ж готові в Баку. У той же час Азербайджан рішуче налаштований на звільнення Нагірного Карабаху, передає Українська правда, інформує NNS.

Про це заявили прем'єр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю France-Presse та посол Азербайджану в РФ Полад Бюльбюль огли в інтерв'ю ТАСС.

"Врегулювання конфліктів повинно здійснюватися на основі взаємних поступок. Нагірний Карабах і Вірменія готові до таких поступок, до яких буде готовий Азербайджан",

— сказав Пашинян.

Він висловив думку, що, "якщо цього вимагатиме ситуація", Росія "виконає свої договірні зобов'язання в сфері військового співробітництва" з Вірменією.

В свою чергу посол Азербайджану в РФ наполягає:

"На окупованих збройними силами Вірменії територіях Азербайджану йде контртерористична операція або її можна назвати примусом Вірменії до миру, а по суті це вітчизняна війна за звільнення наших споконвічних земель, визнаних усім світовим співтовариством територією Азербайджану.

Також Полад Бюльбюль зазначив, що вже вдалося звільнити частину захоплених районів:

"Сьогодні успіхи наших військових тривають. Ми рішуче налаштовані на відновлення своєї територіальної цілісності".

Що було раніше: Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що армія країни взяла під контроль три села в Джебраїльському районі і низку стратегічних висот на лінії зіткнення в Карабасі.

Передісторія:

З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.

Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджі, другого за розмірами в країні, вчинений з території Вірменії, але в Єревані це спростовували. Про здійснення обстрілу заявляв Нагірний Карабах.

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що втрати армії Вірменії в Нагірному Карабаху з моменту поновлення конфлікту складають до 2300 убитими і пораненими. Вірменія цю інформацію заперечила.

У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликали до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.