На державному ТВ Білорусі вживають принизливі назви України, Литви та Польщі

- 04 жовт. 2020
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Телебачення Лукашенка впровадило принизливі назви України, Литви та Польщі. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Рубрика.
Білоруський державний телеканал СТВ ("Столичное ТВ") почав підписувати Україну як "колишня Українська Радянська Соціалістична Республіка"
Про це свідчать скріншоти з відео каналу.
Як випливає з відео, для позначення подій в Україні канал використовує геотитр, в якому замість "Україна" значиться "Колишня УРСР".
Так само "змінені" назви Литви та Польщі. Замість цього країни підписані як "Колишня радянська Литовська республіка" та "Колишня Польська народна республіка".
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