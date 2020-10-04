На державному ТВ Білорусі вживають принизливі назви України, Литви та Польщі

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Телебачення Лукашенка впровадило принизливі назви України, Литви та Польщі. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Рубрика.

Білоруський державний телеканал СТВ ("Столичное ТВ") почав підписувати Україну як "колишня Українська Радянська Соціалістична Республіка"

Про це свідчать скріншоти з відео каналу.

Як випливає з відео, для позначення подій в Україні канал використовує геотитр, в якому замість "Україна" значиться "Колишня УРСР".

Так само "змінені" назви Литви та Польщі. Замість цього країни підписані як "Колишня радянська Литовська республіка" та "Колишня Польська народна республіка".

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