В Минске намечена "инаугурация" Тихановской: в центр стягивают силовиков и технику

Завантажте мобільний додаток сайту

В ответ на тайную инаугурацию Александра Лукашенко Беломайдан решил провести "народную инаугурацию" Светланы Тихановской. Кандидата, которая официально проиграла выборы президента, но считает, что победила, пишет NNS со ссылкой на Страна.

Акцию наметили на сегодняшнее воскресенье - обычно в последний день недели оппозиция Беларуси выводит на улицы максимальное количество людей. Их призывают приносить портреты Тихановской - чтобы таким образом "посвятить" в президенты.

Правда, протестующие не всегда действуют по запрограммированному телеграм-каналами сценарию.

В прошлый раз, например, шли призывы приносить фото милиционеров, которые избивали людей. То есть устроить такой уличный "Миротворец". Однако никто с ними не пришел - видимо, люди поняли, что это провокация с целью разозлить правоохранителей, которые следят за порядком на улицах Минска.

Наверное, поэтому сегодняшний формат - "народная инаугурация" Тихановской - решили сделать менее провокативным.

В то же время, судя по тенденции последних недель, милиция будет и в этот раз усиливать давление на оппозицию, активно разгоняя места, где локализуются протесты. Кстати, сегодня они идут уже юбилейный 50-й день.

Милиция у кинотеатра "Москва" подошла к группе людей, которые ожидали сеанса, и проверила их билеты. Убедившись, что они действительно собрались в кино, правоохранители ушли.

В 15:00 там начинается российский мультфильм о Белке и Стрелке - собаках-покорителях космоса.

Люди с автоматами стоят у Дворца республики в Минске. В оппозиции бы их назвали "зелеными человечками".

Отмечается, что у стелы "Минск – город-герой" устанавливают ограждения. Перекрыт вход на площадь Независимости. Часть торговых центров в Минске 27 сентября не работает, пишет Апостроф.

"Во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро",

- заявило министерство внутренних дел Беларуси.

Известно, что протестующие планируют пройти с портретами Светланы Тихановской, чтобы напомнить о настоящем выборе беларусов.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України