Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі дестабілізують 200 екстремістів з України. Кулеба назвав це "маячнею"

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Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі дестабілізують «200 екстремістів, підготовлених в Україні». Слова Лаврова цитує російське видання «РИА Новости», пише Громадське, передає NNS.

«Подібна діяльність ведеться з території України. Там є і «Тризуб Степана Бандери», є і «С14», є «Національний корпус», є «Правий сектор». Всі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій в Мінську та інших містах Білорусі»,

— заявив Лавров.

За словами глави МЗС Росії, в Україні нібито існують табори «з підготовки таких екстремістів»: зокрема, у Волинській та Дніпропетровській областях.

А що на це кажуть в українському МЗС?

Що це все маячня і коментувати таку заяву не дуже хочеться — так заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі.

А ось Росія, за його словами, навпаки заявляє, що вже направила деяких своїх «фахівців» до Білорусі й готова направити їх ще більше.

«Намагання Росії представити своїх зелених чоловічків в Білорусі як українських екстремістів — це дешевий і програшний трюк. І головне. Воістину, як каже прислів'я: "злодій кричить — тримайте злодія"»,

— додав Кулеба.

Що відбувається в Білорусі?

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, незгодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Згодом до протестів приєдналися підприємства, там на страйки вийшли робітники.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Опозиція створила Координаційну раду для мирної передачі влади, натомість Генпрокуратура відкрила на членів ради кримінальну справу та звинувачує у намаганні захопити владу.