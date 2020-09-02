В Бразилії хочуть провести декомунізацію, надихнулися прикладом України

Завантажте мобільний додаток сайту

Депутат Національного конгресу Бразилії Едуарду Болсонару запропонував заборонити використання нацистських і комуністичних символів. Відповідний законопроєкт внесений до парламенту країни, передає Главком, інформує NNS.

Так, у разі прийняття даного законопроєкту серп і молот, а також п'ятикутна зірка будуть фактично прирівняні до свастики і законодавчо заборонені.

Згідно з текстом документа, тим, хто виготовляє, продає або поширює предмети з даною символікою загрожуватиме від 9 до 15 років в'язниці.

Депутат Болсонару, який очолює комітет нижньої палати законодавчого органу з міжнародних справ і національної оборони, зазначив, що на створення даного проєкту його надихнув український закон про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, додає Lenta.ru.

Крім того, як пише «Взгляд», депутат фактично прирівнює злочини Голокосту до масового голоду в СРСР на початку 1930-х років, що призвело до численних жертв на території України, Білорусі, Північного Кавказу, Поволжя, Південного Уралу, Західного Сибіру і Казахстану. Він також покладає на керівництво СРСР відповідальність за затягування військових операцій в Європі в кінці Другої світової війни з метою формування блоку соцкраїн і створення «залізної завіси».

Нагадаємо, за період декомунізації в Україні було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну.