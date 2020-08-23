В России заявили о "торпеде судного дня": способной "взорвать целый город"

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В России создали "торпеду судного дня" под названием "Посейдон", детальные характеристики которой раскрыли только после того, как Королевскому флоту Великобритании пришлось сопровождать девять российских военных кораблей в водах, близких к Соединенному Королевству, пишет NNS со ссылкой на Апостроф и Mirror.

По словам разработчиков, торпеда под кодовым названием "Статус-6", является частью растущего арсенала, разрабатываемого Россией. "Посейдон" развивает скорость до 100 узлов и может погружаться на глубину до 1 000 м.

Торпеда может взорвать целый прибрежный город. Она будет "прижиматься" к морскому дну, чтобы избежать обнаружения, прежде чем достигнет заранее установленной цели.

Ее ядерная боеголовка мощностью две мегатонны вызовет взрыв, эквивалентный 2 000 тоннам в тротиловом эквиваленте, который будет иметь радиус 6,5 км и способен убить и ранить миллионы людей.

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